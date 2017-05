(dpa) - Die neue französische Regierung steht laut einem Medienbericht weitgehend. Die Zusammensetzung des Kabinetts sei zu 90 Prozent abgeschlossen, berichtete der Sender BFMTV am Mittwochvormittag unter Berufung auf das Umfeld von Premierminister Edouard Philippe.

Die neuen Minister sollen am Mittwochnachmittag um 15.00 Uhr verkündet werden. Ein ursprünglich für den Mittag angekündigtes Treffen des neuen französischen Staatschefs Emmanuel Macron mit EU-Ratspräsident Donald Tusk wurde auf den Abend verschoben.

Ursprünglich sollte Macron die Minister bereits am Dienstag ernennen, dies war jedoch kurzfristig verschoben worden. Als Begründung hatte der Élyséepalast angegeben, dass zunächst noch die Finanzen der Minister und mögliche Interessenkonflikte geprüft werden sollten.

Macron hatte am Sonntag sein Amt angetreten. Er will das traditionelle Links-Rechts-Schema der französischen Politik durchbrechen und eine Regierung mit Politikern aus mehreren Lagern bilden. So hatte der sozialliberale Staatschef bereits am Montag den Konservativen Edouard Philippe (46) zum Premierminister gemacht.