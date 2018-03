Weil er illegale Wahlkampfspenden aus dem Ausland angenommen haben soll, wird der ehemalige französische Präsident derzeit in Nanterre von den Behörden befragt. Beim angeblichen Spender handelt es sich um einen bekannten Diktator.

Medien: Nicolas Sarkozy in Untersuchungshaft

Tom Ruedell

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy befindet sich in Polizeigewahrsam. Es bestehe der Verdacht auf illegale Wahlkampfspenden aus dem Ausland. Das berichtet unter anderem die französische Zeitung "Le Monde". Konkret wird Sarkozy zur Last gelegt, im Wahlkampf 2007 Spenden des damaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi angenommen zu haben. Sarkozy werde zurzeit in Nanterre verhört, so "Le Monde".