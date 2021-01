McKinley bis Biden: Amtseinführungen im Wandel der Zeiten

(SC) - Die Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten ist ein politisches Großevent - und wird dementsprechend gut dokumentiert. Während die Kutschfahrt des 25. US-Präsidenten William McKinley zu seiner Vereidigung noch in körnigem Schwarz-Weiß festgehalten wurde (es war im Jahr 1897, die erste Inauguration vor laufenden Kameras), erscheinen die Treppen des Kapitols zur Amtseinführung von Lyndon B. Johnson erstmals in Farbe. Erhalten geblieben sind uns John F. Kennedys verstohlener Schluck aus der Kaffeetasse ebenso wie der etwas unbeholfene Kuss von George H. W. Bush für seine First Lady Barbara.

Am Mittwoch reihte sich die Vereidigung des 46. Präsidenten Joe Biden als Zeitdokument in die Geschichte der Vereinigten Staaten ein. Seinen Schwur können Sie sich hier noch einmal ansehen:

