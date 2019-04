Die EU-Spitzen beraten am Mittwochabend erneut über den Brexit. Premierministerin Theresa May beharrt darauf, vor der Europawahl aus der Staatengemeinschaft auszutreten. Doch die EU-27 könnten anders entscheiden.

May will EU "so schnell wie möglich" verlassen

(dpa) - Die britische Premierministern Theresa May setzt weiter auf einen EU-Austritt ihres Landes vor der Europawahl im Mai. „Wichtig ist, dass uns jede Verlängerung die Möglichkeit gibt, auszutreten, sobald wir das Abkommen ratifiziert haben“, sagte May bei der Ankunft zum EU-Sondergipfel am Mittwoch in Brüssel. Somit könne das Vereinigte Königreich die Staatengemeinschaft am 22. Mai verlassen. An der Europawahl vom 23. bis 26. Mai müsste Großbritannien dann nicht mehr teilnehmen.

Die übrigen 27 EU-Staaten wollten bei dem Sondergipfel am Mittwochabend darüber entscheiden, welche Verlängerungsfrist sie den Briten anbieten wollten. Nach bisherigem Plan soll der Brexit am Freitag über die Bühne gehen – ohne, dass der zwischen der britischen Regierung und der EU vereinbarte Austrittsvertrag vom Parlament in London gebilligt wurde. Das würde einen chaotischen Ausstieg mit weitreichenden Folgen vor allem für die Wirtschaft nach sich ziehen.

Die große Mehrheit der EU-Staaten war nach Angaben von Diplomaten für eine längere Verschiebung. Als Daten waren Stichtage im Dezember 2019, im Februar oder März 2020 im Gespräch. „Es kann gut sein, dass es eine längere Verlängerung als die von der britischen Premierministerin erbetene ist“, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel vor ihrer Abreise nach Brüssel im Bundestag.