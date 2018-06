May kommt mit einem blauen Auge davon

Die britische Regierung hat diese Woche eine Rebellion in den eigenen Reihen verhindert. Gegner eines harten Brexit in ihrer eigenen Partei wollten mehr Mitsprache für das Parlament beim EU-Austritt erzwingen. Dabei kam es zu unschönen Szenen.

Die britische Regierung hat diese Woche eine Rebellion in den eigenen Reihen verhindert. Gegner eines harten Brexit in ihrer eigenen Partei wollten mehr Mitsprache für das Parlament beim EU-Austritt erzwingen. Dabei kam es zu unschönen Szenen.

Von LW-Korrespondent Sascha Zastiral aus London

Am Ende dürfte Großbritanniens Premierministerin Theresa May durchgeatmet haben: Ihr ist es diese Woche gelungen, in Sachen Brexit eine schwere Niederlage im Parlament abzuwenden. Mehr noch: Sie hat es geschafft, Brexit-kritische Rebellen in den eigenen Reihen zu besänftigen - zumindest vorläufig.

Nach einem mehrwöchigen Machtkampf mit den Gegnern eines harten Brexits gelang es May am Mittwoch, eine Gesetzesänderung zu verhindern, die dem Parlament eine umfassende Mitsprache am Ende der Brexit-Verhandlungen gegeben hätte ...