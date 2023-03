Nach heftigen Protesten verspricht die georgische Regierung, das umstrittene „Auslandsagenten“-Gesetz von der Tagesordnung zu streichen.

International 2 Min.

Tiflis

Massenproteste zwingen georgische Regierung zum Einlenken

Nach heftigen Protesten verspricht die georgische Regierung, das umstrittene „Auslandsagenten“-Gesetz von der Tagesordnung zu streichen.

Von Stefan Scholl

Die Parlamentsmehrheit hat einen Rückzieher gemacht. Am Donnerstagvormittag veröffentlichte die Regierungspartei „Georgischer Traum“ eine Erklärung, man habe beschlossen, das am Dienstag in erster Lesung verabschiedete Gesetz über die Meldepflicht für „ausländische Agenten“ zurückzurufen, „unbedingt und ohne Vorbehalte“.

In der Nacht zuvor waren in mehreren georgischen Großstädten zum wiederholten Mal zehntausende Menschen gegen die Gesetzesnovelle auf die Straße gegangen, in Tiflis arteten die Proteste in bürgerkriegsartige Unruhen aus. Die Demonstranten versuchten, ins Parlament einzudringen und bauten Barrikaden, die Sicherheitsorgane setzten massiv Wasserwerfer und Tränengasbomben ein.

Pyrrhus-Siege im Donbass Der Kampf um Bachmut könnte Wladimir Putins Streitmacht noch teuer zu stehen kommen.

Das umstrittene Gesetz sieht eine Meldepflicht für alle NGOs und Medien vor, die mehr als 20 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Ausland erhalten. Seine Kritiker vergleichen es mit dem russischen „Auslandsagenten-Gesetz“ von 2012, das von Jahr zu Jahr härter gehandhabt wurde und wesentlich zur Schließung der meisten kritischen Bürgerinitiativen und Redaktionen beitrug. Georgische Oppositionelle, aber auch westliche Politiker werfen der Regierung vor, sie wolle die in der Verfassung verankerte europäische Integration sabotieren.

Menschenrechtler argwöhnen, der seit 2012 regierende „Georgische Traum“, der von dem Dollarmilliardär Bidsina Iwanischwili kontrolliert wird, wolle eine Autokratie wie in Russland einrichten.

In der Erklärung des „Georgischen Traums“ heißt es, wenn sich die Emotionen gelegt hätten, wolle man der Öffentlichkeit verständlicher erklären, wozu das Gesetz diene, Georgien werde sich weiter mit Würde Richtung Europa bewegen.

Opposition misstraut der Regierung

Mamuka Mdinaradse, Fraktionsvorsitzender des „Georgischen Traums“, ergänzte vor Journalisten, man habe der Venedig-Kommission des Europarates bereits schriftlich mitgeteilt, dass sie das Gesetzesprojekt nicht mehr zu prüfen brauche. Um es gemäß dem georgischen Parlamentsreglement zu annullieren, werde man es zur zweiten Lesung einreichen und dort ablehnen.

Die Opposition aber misstraut der Regierung. „Das ist keine Rücknahme des Gesetzes, das bedeutet: ,Na und, wenn die Proteste sich etwas gelegt haben, werden wir es euch zeigen!’“, sagte der Bürgerrechtler Utscha Nanuaschwili dem Portal „sova.news“. Die Oppositionspartei „Nationalbewegung“ kündigte am Donnerstag an, man werde die für den Abend geplante Protestkundgebung auf jeden Fall durchführen, die Regierung sei schon lange unglaubwürdig, außerdem gelte es, die 133 während der Proteste festgenommenen Demonstranten zu befreien.

„Ich lebe auf der falschen Seite der Front“ Eine Rückschau unseres Moskau-Korrespondenten auf ein Jahr Krieg, auf falschen Frieden, vergebliches Warten, mutige Russen und verlorene Freunde.

Schon die vergangenen Parlamentswahlen 2020 waren von heftigen Manipulationsvorwürfen der Opposition gegen den „Georgischen Traum“ überschattet, ein Großteil ihrer Abgeordneten boykottiert seitdem das Parlament. Auch Menschenrechtler argwöhnen, der seit 2012 regierende „Georgische Traum“, der von dem Dollarmilliardär Bidsina Iwanischwili kontrolliert wird, wolle eine Autokratie wie in Russland einrichten. Und das „Auslandsagenten-Gesetz“ sei ein Mittel dazu.

Nächstes Jahr steht ein neuer Urnengang bevor. Spätestens dann könnte der innenpolitische Dauerkonflikt erneut eskalieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.