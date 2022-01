Vor 80 Jahren setzten die Nazis in einer Villa am Wannsee die Shoah ins Werk – das organisierte Töten von Millionen jüdischen Menschen.

International 5 Min.

80 Jahre Wannsee-Konferenz

Die Planung des Juden-Massenmords - mit Frühstück

Vor 80 Jahren setzten die Nazis in einer Villa am Wannsee die Shoah ins Werk – das organisierte Töten von Millionen jüdischen Menschen.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Im Januar hat der Wannsee nichts von dem Charme, der ihn von Frühling bis Herbst umweht und im Sommer leuchten und strahlen lässt, so dass Berlin sich anfühlen kann als liege es am Meer. Im Januar starrt der Wannsee, tief im Westen, so grau wie die ganze Stadt, und auch hier ist es kalt – an den besseren Tagen. An den anderen, den allermeisten, sackt feuchte, klamme Luft nieder und drückt aufs Wasser. Und aufs Gemüt.

An einem solchen Januar-Tag, dem 20. des Jahres 1942, treffen sich im Anwesen Am Großen Wannsee 56-58 – einer Villa, wie es hier etliche gibt, ein einst von einem Fabrikanten erbauter Repräsentationsklotz mit Seezugang und 30.000 Quadratmetern Park – fünfzehn Männer zu einer „Besprechung mit anschließendem Frühstück“. Gastgeber ist Reinhard Tristan Eugen Heydrich, 37, mächtiger Mann in der NS-Hierarchie, die Deutschland seit fast genau neun Jahren diktatorisch beherrscht.

Eines der dramatischen Ausstellungsstücke in der Gedenk- und Bildungsstätte "Haus der Wannsee-Konferenz" in Berlin, in der die Konferenz zur "Endlösung der Judenfrage" stattfand. Foto: dpa

Im Protokoll des Treffens wird auf Seite 2 stehen, es gehe – vor dem abschließenden Cognac, der natürlich nicht vermerkt ist – um „die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage“. Und auf Seite 5 ganz unten, für diese „Endlösung … kommen rund elf Millionen Juden in Betracht“.

Protokoll des Schreckens

Die Zahl sprengt das Hirn. Übersteigt, auch 80 Jahre nach der Runde am See, alle Vorstellungen. Das vielleicht einzige Bild dieses Unvorstellbaren findet sich in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Im Denkmal für die ermordeten Kinder.

In Berlin fährt im Dezember 2020 Deborah Hartmann durch das Tor zur Villa am Wannsee. Vor dem Säulenportal stehen Männer in Uniform, auf den Kragenspiegeln das scharf gezeichnete doppelte S. „Und dann hieß es, ich muss mein Auto hier wegbringen – weil jetzt komme gleich das Auto von Heydrich.“

Der Mann für die „Endlösung der Judenfrage“: Reinhard Heydrich, Chef des sogenannten Reichssicherheitshauptamts, erhielt den Auftrag zur Shoah im Juli 1941 von Hermann Göring. Foto: LW-Archiv

Das rollt dann auch vor. Aus steigt ein Mann, SS-Uniform, Hartmann denkt: „Den kenn’ ich doch…“

Wer kann sich das ausdenken, dass die neue Direktorin der „Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz“ an ihrem ersten Arbeitstag auf Reinhard Heydrich trifft? Den Chef des sogenannten Reichssicherheitshauptamts, der Repressionszentrale der Nazis. Den Reichsmarschall Hermann Göring im Juli 1941 mit einem „Gesamtentwurf … der angestrebten Endlösung“ beauftragte.

Fast genau ein Jahr danach, sagt Deborah Hartmann: „Das war so surreal…“ Und lacht dabei. Sie war in die Dreharbeiten zu „Die Wannseekonferenz“ geplatzt, einem Film, den das ZDF am kommenden Montag zeigt, sie kannte Philipp Hochmair, der Heydrich spielt; weil er, wie sie, aus Österreich stammt. Regisseur Matti Geschonneck, der seit je mit dem Anspruch dreht, „Fernsehen für Erwachsene“ zu machen, sagt über die historischen anderthalb Stunden in der Villa am See, das „Erschreckende“ sei, wie das Treffen „den Charakter einer Produktionsbesprechung hatte – Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Instanzen, Festlegung des Zeitablaufs, Eingrenzung der Opfergruppen, die Suche nach erträglicheren Methoden des Mordens – erträglicher für die Mörder“.

Dürftige Quellenlage

„In Österreich“, sagt Direktorin Deborah Hartmann, wisse „kaum einer“ von der mörderischen Konferenz. Auch in der Bundesrepublik konnte man mindestens bis zum Mauerfall Abitur machen, ohne im Geschichtsunterricht davon jemals zu hören. Dabei wurde „Die Wannseekonferenz“ titelgleich 1984 schon einmal verfilmt; damals für die ARD. Der „Spiegel“ verriss das Werk – das den Grimme-Preis bekam, Deutschlands wichtigste TV-Auszeichnung – als „Phantasiespiele“. Denn, maulte der Rezensent: „Die Quellenlage ist äußerst dürftig.“

Gedenken an NS-Opfer: Steine, die spalten Am Sonntag werden in Junglinster Stolpersteine für Opfer des NS-Regimes verlegt. Für Kritik sorgt die Tatsache, dass darunter auch Zwangsrekrutierte sind.

Das ist wahr. Im Protokoll ging es um Ergebnisse, nicht um Zitate. Von den 30 Exemplaren liegt allein die „16. Ausfertigung“ vor. Empfänger: Martin Luther, 1942 Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt, dort zuständig für die „Judenfrage“. Dessen Enkelin Ulrike schreibt am 27. Juni 2021 in das Gästebuch der Villa am See: „Ich schäme mich zutiefst für meinen Großvater, Martin Luther.“ Dem „Tagesspiegel“ erzählt sie in diesen Tagen, wie ihr wegen eines Putschversuchs gegen seinen Chef, Außenminister Joachim von Ribbentrop, bei Hitler in Ungnade gefallener und 1945 in sowjetischer Haft gestorbener Großvater in ihrer Familie erst totgeschwiegen wurde: „Den gab’s halt nicht.“ Und wie seine Rolle bei Konferenz und Holocaust ihre Familie entzweit. Bis heute. In der dritten Generation.

„Das Historische ist bequemer“: Deborah Hartmann, Direktorin der Gedenkstätte Wannsee-Konferenz, aber geht es um das Gegenwärtige des Treffens zur Organisation des Massenmords. Foto: Yoram Aschheim

Umstritten ist auch die Bedeutung des Treffens in der Villa am See. Wurde dort, wie viele glauben, die Shoah beschlossen? Robert Kempner – von den Nazis verfolgter preußischer Beamter und ab 1945 US-Ankläger in den Kriegsverbrecher-Prozessen, dessen Mitarbeiter das Protokoll gefunden hatten – war sicher, es sei um Koordination gegangen: „…weil vorher manches von den einzelnen Ressorts individuell bearbeitet worden war“. Tatsächlich ermordeten die Nazis in Polen und in der Sowjetunion Jüdinnen und Juden ja längst. Peter Longerich, deutscher Historiker an Hochschulen in München und London und Spezialist für den Holocaust, ist sicher: Thema war nicht der Beschluss des Massenmords – vielmehr dessen möglichst reibungslose Abwicklung.

Im Protokoll steht, dass „die arbeitsfähigen Juden straßenbauend“ in den Osten der von den Deutschen besetzten Gebiete „geführt“ werden sollen, „wobei ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird“. Also sterben. Wer die Zwangsarbeit überlebe, werde „entsprechend behandelt werden müssen“. Also umgebracht.

Das Unheimliche ist doch, dass es so viel Widerstand gab gegen die Gedenkstätte. Deborah Hartmann, Direktorin der „Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz“

Zwanzig Jahre später berichtete der Protokollführer: „Hier war nicht nur eine freudige Zustimmung allseits festzustellen.“ Und Adolf Eichmann – als Organisator der NS-Mordindustrie in Jerusalem vor Gericht – fügte hinzu: „Möcht‘ sagen, sie übertrumpfen es und überbieten es im Hinblick auf die Forderung zur Endlösung der Judenfrage.“

Der Eingangsbereich im Haus der Wannsee-Konferenz ist mit Stuck und mit einem pompösen Geländer umgeben. Foto: dpa

„Das Historische ist bequemer und sicherer“

In Berlin sagt noch einmal sechzig Jahre später Deborah Hartmann: „Das Unheimliche ist doch, dass es so viel Widerstand gab gegen die Gedenkstätte.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die SPD die Villa als Bildungsstätte, dann war sie Schullandheim für fast vierzig Jahre. Hartmann, die die Gedenkstätte „als politische Stimme“ versteht, die nicht in der NS-Zeit verharrt, fragt: „Was sagt uns das über die Nachkriegszeit? Über die Gegenwart?“ Und weiß, dass sie mit dieser Aktualisierung aneckt. „Das Historische ist bequemer und sicherer.“

Warum eine Luxemburgerin gegen einen Straßennamen kämpft Die Tochter eines luxemburgischen KZ-Überlebenden kämpft gegen den Ratsbeschluss eines Städtchens in Ostdeutschland. Was bringt sie dazu?

Sie lebt, nun mit Mann und Kindern, zum zweiten Mal in Berlin, wo sie auch studiert hat. Sie sagt, dass die Deutschen sich früher und mehr mit dem Holocaust beschäftigt haben als die Österreicher. Aber dass sie sich dafür „auch gern auf die Schulter klopfen“. Und dass sie sich hier „als Jüdin nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft“ fühlt. In Yad Vashem – wo Deborah Hartmann zuvor gearbeitet hat – im Denkmal für die von den Nazis ermordeten Kinder, 1,5 Millionen Mädchen und Buben, stehen in einem unbeleuchteten verspiegelten Raum fünf Kerzen – aus denen Spiegel unzählige Lichtpunkte machen, leuchtend im tiefsten Schwarz. Dazu werden die Namen der bislang bekannten ermordeten Kinder vorgelesen – ohne Ende. Bis sich ein Name wiederholt, vergeht ein Vierteljahr.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.