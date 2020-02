Maskierter Mafia-Jäger wird Umweltminister in Kalabrien

Er hat den Boss der Bosse der Cosa Nostra zur Strecke gebracht, jetzt wird er Umweltminister in der 'Ndrangheta-Hochburg Kalabrien: der Carabinieri-Oberst Sergio De Caprio.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom)

Es war eine Szene, wie sie heute nur noch in Italien vorstellbar ist: Am Dienstagabend hat die neue Präsidentin der Region Kalabrien, Jole Santelli, im Römer Abgeordnetenhaus ihren designierten Minister für Umwelt vorgestellt. An der Pressekonferenz erschien ein Maskierter, im Hintergrund hielten sich unauffällig einige Personenschützer auf.

Beim kräftig gebauten Mann mit den militärisch kurz geschnittenen, grauen Haaren handelte es sich um den 59-jährigen Carabinieri-Oberst Sergio De Caprio, genannt Capitano Ultimo ...