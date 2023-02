Bislang mussten Pendler noch bis zur luxemburgischen Grenze einen Mundschutz tragen. Doch diese Verpflichtung gilt ab Donnerstag nicht mehr.

Corona-Maßnahmen

Maskenpflicht in deutschen Bussen und Zügen fällt

(dpa/mer) Siebeneinhalb Monate nach Luxemburg hebt nun auch Deutschland die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Ab Donnerstag ist sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr in ganz Deutschland kein Mund-Nasen-Schutz mehr vorgeschrieben.

Einzelne Bundesländer hatten die Maßnahme bereits in den vergangenen Wochen gelockert, nicht aber die Grenzgänger-Länder Rheinland-Pfalz und Saarland. Wer etwa am Mittwoch in einem Pendlerbus oder -zug sitzt, muss auf deutschem Hoheitsgebiet weiter die Maske tragen, ab der luxemburgischen Grenze jedoch nicht mehr. In medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen der Pflege ist das Tragen einer Maske in Deutschland weiter vorgeschrieben, laut Bundesgesetz maximal bis 7. April.

In Luxemburg war die Maskenpflicht in Zug, Bus und Tram bereits am 16. Juni 2022 aufgehoben worden.