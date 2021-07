Le Pen führt bereits seit gut zehn Jahren die Partei Rassemblement National (RN), die früher Front National hieß.

Marine le Pen

Rechtspopulistin bei Parteitag im Amt bestätigt

(dpa) - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist beim Treffen ihrer Partei als Vorsitzende bestätigt worden. Die 52-Jährige erhielt 98,35 Prozent der Stimmen, wie der Europaparlamentarier Jérôme Rivière am Sonntag via Twitter mitteilte. Gegenkandidaten gab es nicht. Wie Medien berichteten, hatten die Parteianhänger bereits vor dem Treffen per Briefwahl oder Internet abgestimmt.

C’est avec 98.35% des voix exprimées que @MLP_officiel est réélue présidente du @RNational_off

💪🏻

En route vers la présidentielle pour sa victoire en 2022#Perpignan #congresRN #Presidentielle2022 — Jerome Riviere (@jerome_riviere) July 4, 2021

Le Pen führt bereits seit gut zehn Jahren die Partei Rassemblement National (RN), die früher Front National hieß. Medien zufolge will sie vom Herbst an den Vorsitz vorübergehend ruhen lassen, um sich auf die Präsidentenwahl zu konzentrieren, die im Frühjahr geplant ist. 2017 hatte sie im Endduell der Wahl um das höchste Staatsamt gegen Emmanuel Macron verloren.

