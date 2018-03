Besuch in einer früheren Schokoladenfabrik in Ottawa in der heute legal Cannabis anbaut wird

Marihuana statt Schokolade

In Smith Falls besuchten wir das Unternehmen Canopy Growth, eines der großen kanadischen Produzenten von medizinischem Marihuana. Immer mehr Unternehmen erhalten in Kanada die staatliche Lizenzen für den Cannabisanbau und exportieren u.a. nach Europa.

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Smith Falls, Kanada) Auf langen Tisch stehen in dem Gewächshaus hunderte Pflanztöpfe. Ein tropisches Paradies, hell ausgeleuchtet, in dem die Pflanzen hervorragend gedeihen. Fast sieht es aus wie eine gewöhnliche Gärtnerei. Wären da nicht einige Besonderheiten. Die Frauen und Männer, die in dem Gewächshaus arbeiten und Blätter von den etwa einen Meter hohen Pflanzen abreißen und in Plastiksäcke werfen, tragen Haarnetze und Handschuhe, einige auch Mundschutz.

Wer als Besucher nicht nur einen Blick durch die großen Fenster in das Gewächshaus werfen, sondern es betreten möchte, muss einen Overall als Schutzanzug anziehen ...