Fast 3.000 Menschen gedachten am Sonntag in Liège der drei Opfer des IS-Anschlages vom vergangenen Dienstag. Freunde und Familie der Opfer marschierten weiß gekleidet durch die Straßen der Innenstadt.

International 8

Marche blanche in Liège: Gedenken der Terror-Opfer

Fast 3.000 Menschen gedachten am Sonntag in Liège der drei Opfer des IS-Anschlages vom vergangenen Dienstag. Freunde und Familie der Opfer marschierten weiß gekleidet durch die Straßen der Innenstadt.

(dpa/ afp/ rc) - Vor nicht einmal einer Woche brachte ein Mann in Liège drei Menschen um. Am Sonntag nahmen fast 3.000 Menschen in weiß gekleidet für die drei Opfer an einer Mahnwache teil.



8 Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP Die Menschen, die an der Gedenkfeier für die drei Terror-Opfer teilnahmen, waren fast alle in weiß gekleidet. Mit Blumen und Luftballons in der gleichen Farbe marschierten sie durch die Straßen der Innenstadt. Foto: AFP

Der mutmaßliche Täter hatte am vergangenen Dienstag in Lüttich (Liège) zwei Polizistinnen und einen Zivilisten getötet und eine Frau als Geisel genommen, bevor er von Sicherheitskräften erschossen wurde. Die Ermittler sehen Hinweise auf einen Terrorakt und Verbindungen zum Islamismus.