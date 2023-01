Nach dem Korruptionsskandal um Ex-Vizepräsidentin Eva Kaili übernimmt der Luxemburger EU-Abgeordnete ihre Nachfolge im Europaparlament.

Nach Korruptionsskandal im EU-Parlament

Marc Angel ist neuer Vizepräsident

Steve BISSEN Nach dem Korruptionsskandal um Ex-Vizepräsidentin Eva Kaili übernimmt der Luxemburger EU-Abgeordnete ihre Nachfolge im Europaparlament.

Das Europaparlament hat am Mittwoch den EU-Abgeordneten Marc Angel (LSAP) zum Nachfolger der in einen Korruptionsskandal verwickelten Ex-Vizepräsidentin Eva Kaili gewählt. Angel setzte sich im zweiten Wahlgang gegen zwei Gegenkandidatinnen, die Französin Gwendoline Delbos-Corfield von den Grünen und die Italienerin Annalisa Tardino von der rechtsnationalen ID-Fraktion, durch. Er erhielt 307 von 590 gültigen Stimmen. Für die Wahl war eine absolute Mehrheit der Stimmen erforderlich.

Das Ergebnis kam indes nicht überraschend, da die konservative EVP und die liberale Renew bereits im Vorfeld der Abstimmung Marc Angel, dem Kandidaten der sozialdemokratischen Fraktion, ihre Unterstützung zugesagt hatten. Zusammen verfügen die drei Fraktionen über eine absolute Mehrheit und zwischen ihnen besteht ein Agreement, nachdem sich diese die Posten des Präsidiums des EU-Parlaments untereinander aufteilen. Und Eva Kaili war als Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion Vize-Präsidentin. Demnach stand den Sozialdemokraten der Posten laut Vereinbarung nun zu. Dennoch war die Wahl Angels kein Automatismus, da die einzelnen Abgeordneten nicht an die Empfehlungen der Fraktionsspitzen gebunden sind. Das zeigte sich auch daran, dass für die Wahl Angels zwei Wahlgänge erforderlich waren. Im ersten Wahlgang verpasste er die absolute Mehrheit noch knapp. Ein kleiner Dämpfer für den frisch gebackenen Vizepräsidenten Marc Angel, der wohl nicht von ungefähr kam.

Denn am Tag zuvor konnte sich der Vorsitzende der EVP-Fraktion, der CSU-Politiker Manfred Weber einen Seitenhieb nicht verkneifen. Er warf den Sozialdemokraten vor, nicht ganz so eifrig an der Aufarbeitung des Korruptionsskandals zu arbeiten, wie es notwendig wäre. „Die Sozialdemokraten tragen offensichtlich die größte Verantwortung“ bei der Aufklärung, sagte Weber am Dienstag. Zur Erinnerung: Bisher sind nur Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion in die Vorgänge verwickelt.

Nach der Wahl von Marc Angel stellt Luxemburg nun erstmals zwei Mitglieder im Präsidium des Europaparlaments. Denn der CSV-Europaabgeordnete Christophe Hansen ist als Quästor bereits Mitglied des 20-köpfigen Präsidiums. Die Vizepräsidenten und die Präsidentin führen den Vorsitz bei Plenardebatten, die Quästoren sind mit Verwaltungs- und Finanzaufgaben betraut, die die Abgeordneten direkt betreffen. Insgesamt gibt es im EU-Parlament 14 Vizepräsidenten neben der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Der letzte Luxemburger, der das Amt des Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments bekleidete, war der CSV-Europaabgeordnete Nicolas Estgen (von 1982 bis 1984 und von 1992 bis 1994). Der neue Vizepräsident Marc Angel steht nun vor der schwierigen Aufgabe, den angekratzten Ruf des Europaparlaments - und der Sozialdemokraten - wieder herzustellen, der infolge des Korruptionsskandals arg gelitten hat.



Korruptionsskandal

In diesem Zusammenhang hat der mutmaßliche Drahtzieher Pier Antonio Panzeri, der von 2004 bis 2019 für die Sozialdemokraten im Europaparlament saß, eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, unterschrieb der ehemalige EU-Abgeordnete am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung. Im Gegenzug werde seine Strafe reduziert. Die Behörde selbst sprach von einer „wichtigen Entwicklung“.

Der Italiener Panzeri gilt als wichtiger Akteur in dem Skandal, den belgische Ermittler im Dezember aufgedeckt hatten. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme aus Katar und Marokko auf politische Entscheidungen des Europaparlaments. Im Fokus standen neben Panzeri unter anderem auch die ehemalige Vizepräsidentin Eva Kaili und ihr Lebensgefährte, der als Assistent eines Abgeordneten im Parlament arbeitete. Ihnen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Sie alle sind in Untersuchungshaft.

Präsidentin Roberta Metsola kündigte am Montag erste Reformen an, die das Parlament transparenter und weniger anfällig für Korruption machen sollen. Dazu gehören unter anderem strengere Regeln für ehemalige Abgeordnete, die im Europaparlament lobbyieren wollen. Auch sollen künftig alle Treffen von Abgeordneten mit Dritten öffentlich gemacht werden, die in Verbindung zu einem Bericht oder einer Entschließung stehen. mit dpa

