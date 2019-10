In der deutschen Stadt Limburg an der Lahn kam es am Freitag zu einem schrecklichen Gewaltverbrechen.

Mann tötet Ehefrau auf offener Straße

(jt) - Mord auf offener Straße: Ein 34-jähriger Mann soll am Freitagmorgen in Limburg an der Lahn im deutschen Bundesland Hessen seine Ehefrau mit einem Auto angefahren und danach erschlagen haben.

Die 31-Jährige war gegen 8.30 Uhr morgens auf einem Gehweg unterwegs, als ihr Ehemann auftauchte und sie mit dem Auto umfuhr. Der Mann sprang aus dem Wagen und soll so lange auf die am Boden liegende Frau eingeschlagen haben, bis diese tot war.

Nach der Tat ließ sich der 34-Jährige widerstandslos festnehmen, berichtete der Hessische Rundfunk.