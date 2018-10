Verstörende Meldung: In einem Internetcafé in Freiburg hat ein 55-Jähriger Kinderpornos angeschaut und versucht, entsprechendes Material herunterzuladen. Andere Kunden des Cafés riefen die Polizei.

Mann schaut in Internetcafé Kinderpornos

(dpa) - In einem Internetcafé in Deutschland ist ein 55-jähriger Mann festgenommen worden, der dort Kinderpornos angeschaut hat.

Der Mann hatte am Montag das kinderpornografische Material angeschaut und wollte es auf einem Computer des Internetcafés in Freiburg (Baden-Württemberg) herunterladen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Besucher hatten ihn dabei beobachtet und die Polizei informiert.

Der 55-Jährige, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten sei, wurde sofort festgenommen. Er muss sich nun wegen des Erwerbs von kinderpornografischen Schriften verantworten.