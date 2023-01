La N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever complique la libération du Belge Olivier Vandecasteele détenu en Iran

Manœuvres politiques autour d’un otage des mollahs

La N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever complique la libération du Belge Olivier Vandecasteele détenu en Iran

Par Max Helleff (Bruxelles)



Le 12 janvier, le portrait géant d’Olivier Vandecasteele a été déployé sur le beffroi de Tournai, ville de la Wallonie picarde dont est originaire cet humanitaire qui a travaillé par le passé pour plusieurs ONG. Olivier Vandecasteele est incarcéré depuis près d’un an en Iran pour « espionnage contre la république islamique au profit d’un service de renseignement étranger ». En début de semaine dernière, sa peine de détention a été aggravée : elle est passée de 28 à 40 ans au motif de chefs d’accusation supplémentaires, dont le blanchiment d’argent et la contrebande. 74 coups de fouet lui seront infligés.

Cette annonce a ravivé le mouvement de soutien à l’ « humanitaire belge innocent ». Olivier Vandecasteele a fortement maigri à la suite d’une grève de la faim. Son moral est au plus bas. Il est la victime d’une machination qui n’échappe à personne : Téhéran veut l’échanger contre un Iranien détenu en Belgique.

Cet Iranien est Assadolah Assadi, un diplomate condamné à 20 ans de prison pour avoir organisé un attentat à la bombe contre la dissidence iranienne à Villepinte, en France. C’était en 2018. L’attaque avait été déjouée de peu par les polices belge et française. Depuis, pour récupérer son barbouze, Téhéran fait monter la pression sur Bruxelles en cognant toujours plus fort sur Vandecasteele, devenu la monnaie d’échange d’un sinistre marché.

Un cadre légal

Les choses auraient pu s’arranger assez rapidement. L’été dernier, se pinçant le nez le temps d’un vote, le gouvernement De Croo a fait passer une loi de transfèrement de personnes condamnées entre la Belgique et l’Iran. Celle-ci crée un cadre légal au transfert d’une personne condamnée en Belgique pour des faits terroristes avec le soutien de la république iranienne. Mais la cour constitutionnelle l’a suspendue le 8 décembre dernier le temps de procéder à son examen. Elle a jusqu’au 8 mars pour se prononcer. D’où probablement la réaction brutale de Téhéran qui perd patience.

Logiquement, tous les regards se tournent vers le gouvernement De Croo et plus particulièrement la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Plusieurs partis de la majorité et de l’opposition la pressent de se rendre en Iran pour négocier la libération du Belge. Mais, pour l’instant, Hadja Lahbib tempère et se contente d’indiquer que l’ambassadeur iranien à Bruxelles a été convoqué dix fois au cours de la dernière année. Olivier Van Steirtegem, le porte-parole du groupe de soutien au prisonnier, rétorque en appelant la ministre à « prendre ses valises, à partir en Iran pour exiger de rencontrer Olivier Vandecasteele afin qu’il ait accès à un médecin, au minimum. » « Ce serait un message fort que la Belgique pourrait envoyer », ajoute-t-il.

Suffirait-il vraiment à la Belgique de franchir la porte d’un Etat qui a fait de la prise d’otages une arme de politique internationale pour qu’Olivier Vandecasteele soit libéré ? Ce n’est pas sûr… En revanche, l’échange des prisonniers aurait peut-être déjà abouti si la cour constitutionnelle, saisie par l’opposition iranienne en exil et par une dizaine de personnalités, n’y avait mis son grain de sel.

L'opposition entre en jeu

C’est ici que la N-VA nationaliste flamande de Bart De Wever (opposition) entre en jeu. Son ex-secrétaire d’Etat Theo Francken s’est fendu de ce message sur les réseaux sociaux : « Avec tout le respect pour Olivier Vandecasteele et sa famille, on oublie toujours qu’il ne travaillait plus pour cette ONG, s’est rendu en Iran pour des raisons privées (vente d’un appartement) et contre des avis négatifs de voyage très explicites ». Et d’ajouter : « Une personne qui voyage contre l’avis des Affaires étrangères en prend la responsabilité. »

Une personne qui voyage contre l’avis des Affaires étrangères en prend la responsabilité. Theo Francken, ex-secrétaire d’Etat

Le tweet de Francken a provoqué un tollé parmi les soutiens d’Olivier Vandecasteele, accentuant le conflit qui les oppose à la N-VA. Le parti nationaliste flamand s’est de fait rangé aux côtés des opposants au régime de Téhéran qui ont saisi la cour constitutionnelle belge, avec pour conséquence que la loi de transfèrement est aujourd’hui bloquée.

Theo Francken cherche toutefois à calmer les choses. « Le gouvernement doit intensifier les efforts, la pression diplomatique doit s'accentuer », nuance-t-il. Mais personne n’est dupe : son message a induit l’idée que si la Belgique devait un jour relâcher le terroriste Assadolah Assadi, ce serait en échange d’un homme qui a pris sur lui la responsabilité de partir pour l’Iran, en dépit de tous les avertissements. Le tout, alors qu’à quelques kilomètres de la capitale se tient le procès des attentats du 22 mars 2016.

