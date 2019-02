Maidan-Jahrestag: 17 Craft-Bier, 50 Euro Rente und angespitzte Schraubenzieher

Blutige Gewaltexzesse auf dem Maidan führten vor fünf Jahren zum Sturz des Präsidenten Janukowitsch. Der in die EU strebenden Ukraine machen die Folgen des turbulenten Machtwechsels immer noch zu schaffen.

Am 22. Februar 2014 wurde der ukrainische Präsident Janukowytsch nach Protesten in der Hauptstadt Kiev für abgesetzt erklärt. Fünf Jahre nach der blutigen Maidan-Revolution herrscht in Odessa am Schwarzen Meer noch immer politische Zerrissenheit, Korruption und Kriminalität.