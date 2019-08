Den fünften Samstag hintereinander demonstrieren Menschen gegen den massenhaften Ausschluss Oppositioneller bei der Stadtratswahl am 8. September in Moskau. Diesmal ist es ein stiller Protest. Die russische Polizei hält sich zurück. Die Demonstranten fordern Freilassungen politischer Gefangener.

Mahnwachen in Moskau

(dpa) - Mit Mahnwachen haben Oppositionelle in Moskau für die Freilassung politischer Gefangener und für ehrliche Wahlen demonstriert. Unter scharfer Beobachtung der Polizei stellten sich einzelne Menschen an Denkmälern in der Innenstadt für ihren stillen Protest am Samstag auf, um gegen Justizwillkür in Russland zu demonstrieren.

Die Moskauer Behörden hatten einen Protestmarsch und eine Massenkundgebung der Opposition in der Innenstadt erneut verboten. Die Organisatoren unter anderem um den inhaftierten Oppositionsführer Alexej Nawalny setzten deshalb diese Mahnwachen an.

Die Polizei hielt sich nach den international kritisierten Massenfestnahmen friedlicher Bürger und der Gewalt diesmal zurück. Medien berichteten von vereinzelten Festnahmen. Uniformierte nahmen am Sonntag den prominenten Oppositionellen Ilja Jaschin fest, als dieser die Moskauer Haftanstalt nach zehntägigem Arrest verließ.

Er müsse sich nun wegen Aufrufs zu Massenprotesten verantworten, sagte ein Polizist in einem von Jaschin gefilmten Clip seiner Festnahme.

Die russische Hauptstadt erlebt seit Wochen Proteste gegen den Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten bei der Stadtratswahl am 8. September. Es war der fünfte Samstag in Folge. In mehreren russischen Städten, darunter in St. Petersburg und in Murmansk, gab es Solidaritätskundgebungen für die Moskauer Proteste. Vor einer Woche kamen auf dem Sacharow-Prospekt in Moskau bis zu 60 000 Menschen zusammen, um für die Zulassung der Kandidaten zur Wahl und gegen Polizeigewalt zu demonstrieren.