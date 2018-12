Madrid: Autoverbot wird gut angenommen

Eine kleine Revolution: Madrid beschränkt den Autoverkehr in der Innenstadt. Und trotzdem bricht kein Chaos aus. Die konservative Opposition kann‘s nicht fassen.

Von Martin Dahms (Madrid)



Der originellste Protest fiel David Pérez ein, dem Bürgermeister der Madrider Vorstadt Alcorcón. Er veröffentlichte auf Twitter vier Fotos vom Mauerbau 1961 in Berlin und schrieb dazu: „Die Kommunisten errichten gerne Mauern und verhindern, dass sich die Menschen frei bewegen.“ Das war sein Kommentar zu den Verkehrsbeschränkungen in der Madrider Innenstadt, die am vergangenen Freitag in Kraft getreten sind.



Die spanische Hauptstadt wird seit ein paar Jahren von einem linksalternativen Wahlbündnis regiert, also von Kommunisten aus Sicht der konservativen Vorstadtbürgermeisters, und die verbieten eben gerne ...