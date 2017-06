(tom) - Das offizielle Präsidentenporträt ist in Frankreich nicht einfach nur ein Foto, sondern eine Tradition. Alle französischen Gemeinden (und das sind über 35.000), auch die in Übersee, erhalten es nach der Wahl zugesandt - und das gleich mehrfach. Denn der Präsident hängt in Rathäusern und Schulen, in Präfekturen und Polizeiwachen.



Dazu kommen französische Botschaften in aller Welt ...