Macrons grüne Wende

Der französische Präsident kündigt eine Ökosteuer auf Inlandsflüge an. Auch dem Plastikmüll sagt er den Kampf an, aber Experten gehen die Maßnahmen nicht weit genug.

Der französische Präsident kündigt eine Ökosteuer auf Inlandsflüge an. Auch dem Plastikmüll sagt er den Kampf an, aber Experten gehen die Maßnahmen nicht weit genug.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)



Die Europawahlen sind schon mehr als sechs Wochen her, doch Emmanuel Macron knabbert immer noch am Ergebnis. Vor allem an dem der Grünen, die überraschend mit 13,4 Prozent auf den dritten Platz gekommen waren. Die Öko-Partei profitierte von den Wählern, die von Macron zu ihr gewechselt waren. Enttäuscht hatten sie sich von dem Präsidenten abgewandt, der in Sachen Umweltpolitik in zwei Jahren im Amt kaum geliefert hatte.



Doch das soll jetzt anders werden ...