Nach gut einer Woche Untersuchungshaft kommt Alexandre Benalla, ein früherer Sicherheitsmitarbeiter von Staatschef Emmanuel Macron, wieder auf freien Fuß.

Macrons Ex-Sicherheitsmitarbeiter Benalla nach U-Haft wieder frei

(dpa) - Benalla stehe nun unter richterlicher Aufsicht, wie die Staatsanwaltschaft in Paris am Dienstag mitteilte. Auch Benallas Bekannter, der ebenfalls in Untersuchungshaft saß, wurde wieder freigelassen.



Benalla war Mitte vergangenen Jahres vorgeworfen worden, bei Straßenprotesten am 1. Mai gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen zu sein. Nach Medienberichten über den Vorfall musste er das Präsidialamt verlassen. Die Justiz leitete auch Ermittlungen ein, weil Benalla nach seinem Rausschmiss aus Macrons Amtssitz Diplomatenpässe ungerechtfertigt benutzt haben soll. Der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete nun, Benalla habe sich nicht an bestimmte Justizauflagen gehalten.