Der französische Präsident musste beim Besuch in Russland großen Abstand von Gastgeber Putin halten - weil er einen Covid-Test verweigerte.

Am langen Tisch mit Putin

Macron wollte den Russen seine DNA nicht geben

Die Bilder gingen um die Welt und sorgten auch für reichlich Spott in den sozialen Medien: Als Russlands Präsident Wladimir Putin am Wochenanfang den französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfing, lud er zum Gespräch an einen Tisch, der völlig überdimensioniert schien - die beiden Staatschefs trennten gut fünf Meter. In dem ansonsten menschenleeren Raum wirkte das so skurril, dass bei internationalen Beobachtern auch die Frage aufkam, ob das riesige Möbelstück eine Art Machtdemonstration Putins sein sollte.

Auch beim Abschluss-Statement auf Distanz: Putin (r.) und Macron. Foto: AFP

Die Antwort ist nein, so zumindest Putins Sprecher Dmitri Peskow gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: „Das hatte mit Politik nichts zu tun und hat auch keinen Einfluss auf die Verhandlungen“, sagte Peskow. Und womit sonst?

Kreml erwartet keinen Durchbruch Bei stundenlangen Gesprächen haben Putin und Macron um einen Ausweg aus der Krise um die Ukraine gerungen.

Wie Reuters berichtet, habe der französische Präsident sich geweigert, einen Covid-Test russischen Ursprungs machen zu lassen, der es ihm - im Falle eines negativen Ergebnisses - erlaubt hätte, näher bei Putin zu sitzen.

Und das aus einem ganz besonderen Grund. Reuters zitiert zwei Quellen aus dem Umfeld Macrons: „Wir wussten natürlich, dass es dann keinen Handschlag geben und auf diesen langen Tisch herauslaufen würde. Aber wir konnten unter gar keinen Umständen zulassen, dass die Russen die DNA des Präsidenten in die Finger bekommen.“ Ein weiterer Gesprächspartner aus Macrons Entourage erklärte gegenüber Reuters, dass Macron einen französischen PCR-Test vor seiner Abreise und einen mitgebrachten Schnelltest mit seinem eigenen Arzt in Russland gemacht habe.

