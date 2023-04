Nach der historischen Dürre des vergangenen Jahres präsentiert der französische Präsident seinen lange erwarteten Wasserplan.

Macron ruft zum Wassersparen auf

Von Christine Longin (Paris)

Von außen betrachtet sah alles idyllisch aus: Der türkisblaue See, die schneebedeckten Berggipfel und die Lokalpolitiker mit ihren blau-weiß-roten Schärpen. Doch der erste Auftritt von Emmanuel Macron im Alpenort Savines-le-Lac hatte einen ernsten Hintergrund. Das Wasser ist in Frankreich knapp. Der Präsident präsentierte in seiner Rede die alarmierenden Zahlen: 2.000 Gemeinden hatten vergangenen Sommer Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung, 700 mussten mit Tankwagen oder Wasserflaschen versorgt werden. Und für die nächsten Jahre sieht es noch schlechter aus. „Wegen des Klimawandels werden wir bis 2050 etwa 30 bis 40 Prozent weniger Wasser haben“, prognostizierte der Staatschef.

Aber Macron war nicht nach Savines-le-Lac gekommen, um düstere Vorhersagen zu erstellen. Er kündigte einen schon lange erwarteten Plan an, um den Wasserkonsum zu reduzieren. Zehn Prozent sollen bis 2030 eingespart werden. Ganz oben auf der Liste steht dabei der größte Atomkraftpark Europas, der laut Regierung zwölf Prozent des Wassers verbraucht. Was das für Probleme gibt, zeigte der vergangene Sommer, als mehrere Atomreaktoren stillstanden, weil das Wasser aus den Flüssen fehlte oder zu warm für die Kühlung war. Mit massiven Investitionen, deren Höhe der Präsident nicht nannte, sollen die Reaktoren nun sparsamer werden oder ganz von der äußeren Kühlung durch Flusswasser weg kommen.

Ein weiterer Punkt auf Macrons Liste ist die Aufbereitung von Abwasser, von dem in Frankreich bisher nur ein Prozent wieder genutzt wird. In Spanien sind es dagegen rund 20 Prozent. Doch Frankreich will bis 2030 aufholen und auf zehn Prozent kommen. Gleichzeitig will der Staat 180 Millionen investieren, um zu verhindern, dass Wasser weiterhin durch alte, undichte Leitungen versickert. „Einer von fünf Litern geht so verloren“, sagte der Präsident. In bestimmten Gemeinden sei es sogar einer von zwei Litern.

Doch auch die Französinnen und Franzosen müssen sich umstellen: Eine App soll ihnen - ähnlich wie für den Strom - nun auch persönlichen Wasserverbrauch anzeigen. Um sie zur Sparsamkeit anzuregen, sollen nur die ersten Kubikmeter zu einem niedrigen Preis genutzt werden können. Wer viel Wasser laufen lasse, müsse für diesen „Komfortverbrauch“ auch mehr bezahlen, kündigte Macron an.

Festhalten an umstrittenen Wasserspeichern

Doch Privathaushalte machen nur 24 Prozent des Wasserverbrauchs aus. 48 Prozent nutzt die Landwirtschaft, für die der Präsident keine konkreten Pläne formulierte. „Man muss die landwirtschaftlichen Modelle unserer Republik neu erfinden, weil sich die Böden verändern“, forderte er nur vage. An den umstrittenen riesigen Speicherbecken, die Wasser aus dem Grundwasser abpumpen, um es in Dürrezeiten für die Landwirtschaft zu nutzen, will Macron nicht rütteln.

Am Wochenende war es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden, die im westfranzösischen Sainte-Soline gegen einen solchen Wasserspeicher protestierten, und der Polizei gekommen. Tausende Demonstrierende waren teilweise mit Hämmern und Stöcken bewaffnet auf das zehn Hektar große Gelände vorgedrungen, wo die Polizei mit Tränengas und Granaten gegen sie vorging. Zwei Teilnehmer liegen seither im Koma. Eine Tonaufzeichnung belegt, dass die Polizei Rettungswagen zwei Stunden lang untersagte, zu den Verletzten vorzudringen.

„Die Reaktion des Staates erschien mir weit überproportioniert“, kritisierte der UN-Sonderberichterstatter zur Verteidigung der Umwelt, Michel Forst, in der Zeitung „Le Monde“. Macron stellte sich dagegen klar auf die Seite der Polizei. „Tausende Leute sind einfach nur gekommen, um Krieg zu führen“, kritisierte er die Demonstrierenden. „Es gab Szenen inakzeptabler Gewalt, die ich mit der größten Entschlossenheit verurteile.“

Auch in Savines-le-Lac hatten sich mehrere Dutzend Menschen versammelt, die gegen die von Macron am Parlament vorbei durchgesetzte Rentenreform protestierten. Dem Präsidenten wird vorgeworfen, mit seinem Wasserplan nur von den Rentenprotesten ablenken zu wollen, die am Dienstag erneut 800.000 Demonstrierende auf die Straßen brachten. „Es gibt Proteste, aber das bedeutet nicht, dass alles still stehen muss“, erwiderte der Staatschef auf die Kritik.

