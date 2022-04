Frankreich wählt an den Urnen eine historische Wahl - auch angesichts des Krieges in Europa.

Französische Präsidentschaft

Macron oder Le Pen?

(AFP/MeM) - Die Franzosen sind zu den Urnen gerufen, um wie 2017 zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen zu entscheiden. Ersterer ist Favorit für eine zweite Amtszeit. Doch noch nie schien die extreme Rechte so nah an der Macht zu sein, vor dem Hintergrund einer niedrigen Wahlbeteiligung.

Es gab bislang keinen Andrang der 48,7 Millionen Franzosen, die zur Wahl aufgerufen sind, vor den Urnen, obwohl in allen drei Schulzonen des Landes Schulferien sind und die Wahlenthaltung der große Schiedsrichter der Wahl sein könnte.

Die Rekorde bei französischen Präsidentschaftswahlen Sollte Macron erneut als Sieger aus dem Votum hervorgehen, schafft er etwas, woran so mancher seiner Vorgänger scheiterte: die Wiederwahl.

Die Wahlbeteiligung lag am Mittag bei 26,41 Prozent und damit fast zwei Prozentpunkte niedriger als 2017, als es zum ersten Mal zum Duell zwischen Macron und Le Pen kam.

Marine Le Pen gab ihren Stimmzettel gegen 11.00 Uhr in ihrer Hochburg Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) ab. Emmanuel Macron nahm am Mittag ein Bad in der Menge, bevor er in Le Touquet (Pas-de-Calais) seine Stimme abgab. Jean-Luc Mélenchon, der im ersten Wahlgang mit fast 22 Prozent der Stimmen den dritten Platz belegte, gab in seinem Wahlkreis in Marseille gegen 10.30 Uhr seine Stimme ab.

Wenn Le Pen gewinnt…

Die 53-jährigen Marine Le Pen an der Spitze einer Atommacht, die einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat und eine treibende Kraft in der Europäischen Union ist, wäre ein Erdbeben, dessen Ausmaß umso größer wäre, als es vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa stattfinden würde.

Die beiden Wahlprogramme unterschieden sich erheblich in der Sicht auf Europa, die Wirtschaft, die Kaufkraft, die Beziehungen zu Russland, die Renten, die Einwanderung, die Umwelt usw. Die letzten Umfragen, die am Freitagabend vor Inkrafttreten der Wahlvorbehaltsfrist veröffentlicht wurden, sahen Emmanuel Macron als Favoriten. Aber leere und ungültige Stimmzettel könnten die Karten neu mischen: 2017 hatten sich bereits vier Millionen Franzosen geweigert, zwischen den beiden Finalisten zu wählen.

Am 12. und 19. Juni werden die Wähler erneut zu den Urnen gerufen, um an den Parlamentswahlen teilzunehmen, bei denen der neue Präsident versuchen wird, die für die Regierung erforderliche Mehrheit zu erhalten.

Aktualisierung:

Beim entscheidenden Finale der französischen Präsidentschaftswahl haben bis zum späten Sonntagnachmittag etwa drei von fünf eingeschriebenen Wählern ihre Stimme abgegeben: Das Innenministerium gab die Wahlbeteiligung bis 17.00 Uhr mit 63,23 Prozent an.

