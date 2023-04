Wenige Stunden nach der Entscheidung des Verfassungsrates unterzeichnete der Präsident sein umstrittenes Projekt. Am Montagabend will er sich in einer Fernsehansprache an sein Volk wenden.

Trotz weiterhin starker Proteste

Macron macht Ernst mit der Rentenreform

Von Christine Longin (Paris)



Emmanuel Macron verlor keine Zeit. Kaum hatte der französische Verfassungsrat grünes Licht für den Kern seiner Rentenreform gegeben, unterzeichnete der Präsident das Gesetz. Um die Wogen zu glätten, will der Staatschef sich zudem am Montagabend in einer Fernsehansprache an seine Landsleute wenden. Mit den Gewerkschaften droht der Konflikt um die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre allerdings weiterzugehen. Die Arbeitnehmervertreter schlugen geschlossen das Angebot aus, am Dienstag im Elysée über das Thema Arbeit zu sprechen. Sie wollen ihren Protest mit einer großen Demonstration am 1. Mai fortsetzen. „Es ist noch nicht vorbei“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die „Weisen“ hatten am Freitagabend die zentrale Maßnahme der Reform, die Rente mit 64, als verfassungskonform eingestuft und lediglich einige Artikel kassiert. „An diesem Abend gibt es weder Sieger noch Besiegte“, schrieb Regierungschefin Elisabeth Borne im Kurznachrichtendienst Twitter. Dennoch sieht die Entscheidung des „Conseil constitutionnel“ wie ein Sieg Macrons aus, der die Rentenreform zum zentralen Projekt seiner zweiten Amtszeit gemacht hatte.

Die Gewerkschaften hatten den Präsidenten gebeten, das Gesetz nicht zu unterzeichnen, weil ausgerechnet die Artikel, die zur sozialen Abfederung der Reform gedacht waren, vom Verfassungsrat gestrichen wurden. Dass Macron seine Unterschrift trotzdem so schnell darunter setzte, wurde als Provokation gewertet. „Macron hat sich dagegen entschieden, die Gemüter zu beruhigen“, sagte der Chef der größten Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, der Zeitung „Le Parisien“.

Diese Reform wird die restliche Amtszeit von Emmanuel Macron vergiften. Mathilde Panot, Fraktionschefin von La France Insoumise

Auch die Opposition am linken und rechten Rand reagierte empört. „Macron ist ein Brandstifter, der unsere Demokratie leider beschädigt hat“, twitterte die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Die Oppositionschefin, die vom Streit über die Rentenreform profitiert, hatte bereits angekündigt, im Falle ihrer Wahl 2027 die Rente mit 64 wieder rückgängig zu machen. Die Fraktionschefin der linkspopulistischen Partei La France Insoumise, Mathilde Panot, sagte: „Diese Reform wird die restliche Amtszeit von Emmanuel Macron vergiften.“ Die Französinnen und Franzosen sind zu rund 70 Prozent gegen die Rente mit 64.

Großdemonstration am 1. Mai geplant

Direkt nach der Entscheidung des „Conseil constitutionnel“ protestierten in Paris und anderen Städten mehrere tausend Menschen. In Rennes und Paris brannten Autos, Leihfahrräder und Mülleimer. Macrons Pläne hatten in den vergangenen drei Monaten mehrere Millionen Menschen mobilisiert - so viele wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Seit der Entscheidung, die Rentenreform mit dem Verfassungsartikel 49.3 ohne Abstimmung im Parlament zu verabschieden, hatte sich der Protest radikalisiert.

Die Gewerkschaften, die erstmals seit Jahren eine einheitliche Front gegen Macrons Projekt bilden, planen für den 1. Mai eine gemeinsame Großdemonstration. Zwei Tage später soll der Verfassungsrat seine Entscheidung über ein von mehreren Oppositionsparteien angestrengtes Referendum zur Rentenreform bekannt geben. Einen ersten, handwerklich schlecht formulierten Vorstoß hatten die neun Mitglieder, alles ehemalige Politikerinnen und Politiker, am Freitag abgelehnt. Falls der zweite Antrag auch nicht durchkommen sollte, dürfte die gemeinsame Gewerkschaftsfront zusammenbrechen. CFDT-Chef Berger kündigte bereits an, dass die Demonstrationen nicht sechs Monate lang weiter gehen sollen.

Diese Reform ist kein Luxus, kein Vergnügen. Sie ist eine Notwendigkeit. Emmanuel Macron

Macron will das Kapitel Rentenreform schnell beenden. In seiner Fernsehansprache am Montagabend will er den Blick nach vorne wenden. Im März hatte er in einem Fernsehinterview sein Projekt ohne ein Anzeichen von Selbstkritik verteidigt. „Diese Reform ist kein Luxus, kein Vergnügen. Sie ist eine Notwendigkeit“, warb er. Das Gesetz zur Rentenreform soll ab 1. September gelten.

