Macron, le docteur Désinfox

Accusé de vouloir faire le travail des journalistes à la place des journalistes, le président français a dû retirer de la plate-forme internet du gouvernement un site sur lequel il proposait une sélection de "bons" contenus médiatiques.

L’histoire de la présidence Macron restera, dans les annales de la République, une chronique de paradoxes, de méprises et de malentendus. Parmi les méprises les plus tenaces: le dogme selon lequel Macron ne s’explique pas assez et néglige sa communication.

Car jamais au contraire un chef de l’État n’a cherché, autant que Macron, à se faire entendre et comprendre, et jamais un président n’a consacré plus d’attention à sa communication. Jusqu’à l’excès.

L’excès est cette fatalité qui chez Macron ruine ses meilleures intentions ...