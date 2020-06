Macron, l’impeccable président - une analyse

Le chef de l’État a procédé, dimanche soir, à une nouvelle allocution aux Français. Avec habileté et emphase. Son intervention suffira-t-elle à apaiser une France déconfinée mais déchaînée ?









Des analystes, procédant dimanche matin à l’inventaire des problématiques qu’Emmanuel Macron pourrait évoquer lors de son allocution du soir, avaient placé les maux actuels – l’impatience face à une crise sanitaire qui relâche son étreinte sans calmer les inquiétudes qu’elle a suscitées, l’inquiétude aussi face au coût économique et social de la pandémie, et un déconfinement qui aussitôt débouche sur la réactivation de mécontentements anciens conjugués à l’expression de colères nouvelles – les analystes donc ont placé ces maux entre les manifestations des gilets jaunes hier et celles que provoqueraient, demain, les mesures exigées par l’après-corona ...