Macron hält kurz vor Nato-Gipfel harte Kritik am Bündnis aufrecht

Frankreichs Präsident steht zu seiner harschen Kritik an der Nato.

(dpa) - Er sehe in dem Verteidigungsbündnis eine eklatante Kluft zwischen Finanzierungsdebatten und anderen wichtigen Fragen wie etwa dem Frieden in Europa oder der Beziehung zu Russland, sagte Macron nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Paris.

„Ich gehe davon aus, dass ich die Unklarheiten tatsächlich beseitigt habe, da ich es für unverantwortlich halte, angesichts der heutigen Probleme weiterhin über finanzielle und technische Probleme zu sprechen“, antwortete Macron auf eine Frage zu seiner Interview-Äußerung, die Nato sei „hirntot“.

Macron hat in dem Gespräch mit dem britischen Magazin „The Economist“ außerdem mehr europäische Eigenständigkeit in Verteidigungsfragen gefordert.

Nächste Woche kommen die Staats- und Regierungschefs der 29 Nato-Staaten in London anlässlich des 70. Geburtstag des Bündnisses zu einem Jubiläumsgipfel zusammen.

Macron stellt Einsatz in Mali auf den Prüfstand

Wenige Tage nach dem Tod von 13 Soldaten in Mali zweifelt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Einsatz in der Krisenregion. Frankreichs Einsatz dort sei wichtig, aber alle Optionen seien heute offen, sagte Macron am Donnerstag in Paris.

Man werde in den kommenden Wochen die Art und Weise des Einsatzes prüfen und sich alle strategischen Optionen anschauen. Macron forderte außerdem ein stärkeres Engagement der Verbündeten.

Die Soldaten waren am Montagabend während eines Kampfeinsatzes gegen Dschihadisten beim Zusammenstoß von zwei Hubschraubern getötet worden. Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe „Barkhane“ gegen islamistische Terroristen. Ihr gehören etwa 4500 Soldaten an. In Mali sind auch bis zu 1100 Bundeswehr-Soldaten im Einsatz. Sie sind Teil einer UN-Mission zur Stabilisierung des Landes.