Der französische Präsident erwies den 13 Soldaten, die am vergangenen Montag bei einem Hubschrauber-Zusammenstoß in Mali starben, die letzte Ehre.

International 5

Macron gedenkt in Mali gefallenen Soldaten

Der französische Präsident erwies den 13 Soldaten, die am vergangenen Montag bei einem Hubschrauber-Zusammenstoß in Mali starben, die letzte Ehre.

Paris (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei einer Trauerfeier an die bei einem Hubschrauber-Zusammenstoß in Mali getöteten Soldaten erinnert. „Sie sind im Einsatz für Frankreich gestorben“, sagte Macron bei einer nationalen Trauerfeier im Ehrenhof des Pariser Invalidenhof.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Die Zeremonie im Invalidenhof. AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Zeremonie im Invalidenhof. AFP Die Zeremonie im Invalidenhof. AFP Die Zeremonie im Invalidenhof. AFP Die Zeremonie im Invalidenhof. AFP Die Zeremonie im Invalidenhof. AFP

Er las die Namen der 13 getöteten Männer vor und würdigte den Einsatz jedes einzelnen. Die Särge der Soldaten waren im Ehrenhof aufgestellt, auf ihnen die französische Flagge.

13 französische Soldaten sterben bei Helikopter-Unfall in Mali Bei einem Unfall von zwei Militärhubschraubern sind in Mali 13 französische Soldaten ums Leben gekommen.

Die Soldaten waren am vergangenen Montag während eines Kampfeinsatzes gegen Dschihadisten beim Zusammenstoß zweier Hubschrauber getötet worden. Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe „Barkhane“ gegen islamistische Terroristen. Ihr gehören etwa 4500 Soldaten an.