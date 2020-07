Macron für originalgetreuen Wiederaufbau von Notre-Dame

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich für einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau von Notre-Dame ausgesprochen.

Die weltberühmte Kathedrale solle - nach dem verheerenden Brand im vergangenen Jahr - so weit es geht in der bisher bekannten Form restauriert werden, hieß es am Donnerstagabend aus dem Élyséepalast nach einer Sitzung des Beratergremiums für den Wiederaufbau. Bei der Wahl der Materialien solle auf Nachhaltigkeit gesetzt werden.