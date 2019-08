Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich während des G7-Gipfels über seinen rechtsgerichteten brasilianischen Kollegen Jair Bolsonaro beschwert.

Macron beschwert sich über Bolsonaro

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich während des G7-Gipfels über seinen rechtsgerichteten brasilianischen Kollegen Jair Bolsonaro beschwert.

Brigitte Macron (L) hier mit US-First-Lady Melania Trump wurde laut Emmanuel Macron nicht sehr respektvoll behandelt - Details sind nicht überliefert. Foto: AFP

(dpa) - Dieser habe sich sehr respektlos über seine Frau Brigitte geäußert, beklagte Macron am Montag in Biarritz. Die persönliche Auseinandersetzung zwischen den Präsidenten hat vor dem Hintergrund der verheerenden Waldbrände in Brasilien eine besondere Brisanz, denn Macron und die G7 betrachten das Flammeninferno als eine internationale Krise.

Bolsonaro hatte auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit einem Eintrag den Eindruck erweckt, er unterstütze eine hämische Bemerkung über das Ehepaar Macron. „Was kann ich Ihnen sagen?“, sagte Macron. „Das ist traurig, (...) aber es ist traurig vor allem für ihn und für die Brasilianer.“ Er hoffe, dass die Brasilianer bald einen Präsidenten hätten, dessen Verhalten den Anforderungen entspreche.

Macron hatte Bolsonaro bereits unverhohlen vorgeworfen, ihn beim Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) in Osaka im Hinblick auf Zusagen zum Umweltschutz angeschwindelt zu haben.