Macron au tournant de la guerre

Le président français, bien plus que tout autre élu européen, sera jugé sur son bilan face à la pandémie. S'il venait à perdre cette bataille-là, c'est l'Elysée de même qu'il perdrait.

Le «déconfinement» est en cours, et les Français délivrés vont se «lâcher», littéralement: dans l'espace politique qu'ils vont peu à peu reconquérir les «déconfinés» vont régler des comptes en suspens, entre eux d'une part, entre eux et leurs élus surtout.

Pour Emmanuel Macron le risque est énorme, et d'autant plus qu'on lui octroie, à tort ou à raison, la paternité pleine et entière de la stratégie française de lutte contre la pandémie.

De deux choses l'une dès lors ...