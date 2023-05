Nach den Überschwemmungen mit Hunderten von Todesopfern in der Demokratischen Republik Kongo bittet die Hilfsorganisation um Spenden.

Demokratische Republik Kongo

Luxemburgisches Rotes Kreuz hilft nach Überschwemmungen im Ostkongo

(mer/dpa) - Nach den schweren Überschwemmungen mit Hunderten von Todesopfern in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ist luxemburgische Hilfe angelaufen. Das luxemburgische Rote Kreuz, das bereits seit einigen Jahren in der betroffenen Region Süd-Kivu aktiv ist, hat nach eigenen Angaben damit begonnen, Planen für Notunterkünfte sowie Haushalts- und Hygieneartikel an die Betroffenen zu liefern. Damit sollen 200 von der Flut betroffene Familien im Rahmen der Nothilfe unterstützt werden.

Derzeit gehen die Teams, die bereits vor Ort sind, davon aus, dass mehr als 3.000 Haushalte Bedarf an humanitären Unterkünften haben, erklärte Rémi Fabbri, Leiter der Abteilung für humanitäre Hilfe des luxemburgischen Roten Kreuzes. „Die Instandsetzung von Infrastruktur, der Bau von Häusern und die Wiederherstellung anderer Dienstleistungen werden längerfristig ebenfalls erforderlich sein“, so Fabbri.

Am Donnerstag waren nach starken Regenfällen mehrere Flüsse in der Region Süd-Kivu über die Ufer getreten. Die Zahl der Toten nach Überschwemmungen und Erdrutschen wird auf rund 400 beziffert. Überschwemmungen sind in der Region Süd-Kivu nicht ungewöhnlich, insbesondere während der zwei Regenzeiten des Jahres. Die aktuelle Regenzeit soll in diesem Monat enden. Auch in den angrenzenden Ländern Ruanda und Uganda kam es zuletzt zu Überschwemmungen mit Todesopfern.