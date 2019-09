Ein 74-jähriger Luxemburger wurde in Plauen in Deutschland von einem Zug erfasst und kam dabei ums Leben.

Luxemburger von Zug erfasst und getötet

(sas) - Ein Mann aus Luxemburg wurde am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr am oberen Bahnhof im deutschen Plauen – rund 600 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt – an einem Bahnhof von einem Zug erfasst und verstarb noch am Unfallort, wie die Polizei in Zwickau auf Nachfrage bestätigte.

Der 74-Jährige hatte die luxemburgische Staatsangehörigkeit, lebte allerdings in Bayern. Zu den näheren Umständen des Unfalls konnte die Polizei in Zwickau am Freitagabend noch keine Angaben machen.

Foto: Wikimedia Commons/Aagnverglaser/CC BY-SA 4.0