Der Mann soll von seinem Mobiltelefon abgelenkt worden sein - er fuhr ungebremst auf einen Lastwagen auf.

Luxemburger stirbt nach Auffahrunfall in Belgien

(mth) - Auf der Autobahn A12 in Belgien ist am Donnerstagmorgen ein luxemburgischer Staatsbürger tödlich verunglückt, wie belgische Medien meldeten. Die Kollision ereignete sich in Schelle, zwischen Boom und Antwerpen.

Der Mann fuhr mit seinem SUV mit hoher Geschwindigkeit fast ungebremst auf einen Lastwagen auf. Er war auf der Stelle tot.

Laut der belgischen Polizei habe der Mann während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt und deswegen den Lastwagen nicht bemerkt.