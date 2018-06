Seit dem 23. Juni 2016 wird auf der Insel diskutiert, verhandelt, gestritten. Einen genauen Plan aber gibt es nicht. Im Vereinigten Königreich herrscht Ungewissheit, aber auch Angst vor der Zukunft.

Luxemburger sorgen sich wegen Brexit

Eric HAMUS An Nationalfeiertag sind es exakt zwei Jahre her, dass das Vereinigte Königreich mit einem Referendum seinen Abschied von der EU beschloss. Das "Luxemburger Wort" hat auf der Insel mit Briten gesprochen, aber auch mit Luxemburgern, die sich um ihre Zukunft sorgen.

Seit 50 Jahren schon wohnt sie im Norden von England, genauer gesagt in der Nähe von Carlisle, an der Grenze zu Schottland. „In all den 50 Jahren wurde ich nie schlecht behandelt“, erinnert sich Marceline, die von ihren britischen Freunden Marcy genannt wird. Sie war der Liebe wegen auf die Insel gezogen. Den britischen Soldaten hatte sie auf dem europäischen Festland kennen gelernt. Und die Nachbarn seien immer nett, zuvorkommend und freundlich gewesen. „Bis zum 24. Juni vor zwei Jahren“, fährt die gebürtige Luxemburgerin fort. Am Tag nach dem Referendum zum Austritt der Briten aus der Europäischen Union habe ihr die Nachbarin vor die Füße gespuckt und gesagt: „Gut, dass wir dich jetzt los sind!“

Kein Einzelfall, wie auch Nadja Rafalski am eigenen Leibe erfahren musste. Die Journalistin hat zwar einen deutschen Pass, ist aber in Luxemburg aufgewachsen und ist erst 2014, in ihrem 34. Lebensjahr, aus dem Großherzogtum weggezogen. Ebenfalls wegen der Liebe: Sie ist mit einem Briten verheiratet und lebt zusammen mit ihrem Mann, dessen Tochter aus erster Ehe und dem gemeinsamen Sohn in der Nähe von Exeter, im Süden Englands. Auch sie wurde von Briten verbal angegriffen, als sie an der Bushaltestelle Deutsch mit ihrem kleinen Sohn sprach. „Mach, dass du weg kommst“, war noch die harmloseste Aussage, die sie zu hören bekam.



Viele Luxemburger im Vereinigten Königreich wissen heute noch nicht, ob sie bleiben können oder gehen müssen. Florin Balaban

Objektiv könne kaum noch über das Thema Brexit gesprochen werden, meint Nadja Rafalski. „Es ist eine ganz emotionale Diskussion. Das soziale Gefälle im Land ist enorm. Und für viele Briten hat die EU nur in London investiert. Ihr ganzes Übel hat nur einen Ursprung, und das ist Brüssel“, stellt die junge Frau fest. Aus vielen Briten spreche der Neid und Frust, wenn sie über die EU und den Austritt reden. „Dass die Jobs nach dem Brexit immer noch ausbleiben, die Gelder immer noch nicht in die ärmeren Regionen fließen und das nationale Gesundheitssystem weiterhin schwächelt, das ist den Leuten nicht beizubringen.“

Sogar ihre Schwiegereltern hatten beim Referendum für den Brexit gestimmt. Das böse Erwachen aber kam nur kurze Zeit später – als sie feststellen mussten, dass ihre Schwiegertochter Gefahr läuft, samt ihrem Enkelkind von der Insel verbannt zu werden. Obschon Nadja Rafalski mit einem Briten verheiratet ist, hat sie kein automatisches Recht auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Bleiben kann sie nur, wenn sie eine „Permanent Residency“ (PR) beantragt, ein permanenter Wohnsitz, oder die britische Staatsbürgerschaft. Wobei der Weg zum Pass über die PR führt.

Eine teure Angelegenheit

Und die ist teuer. „Allein die ,Residency‘ kostet um die 1 000 britische Pfund“, weiß Marianne Buschmann. Die Luxemburgerin ist vor elf Jahren nach London gezogen und arbeitet inzwischen im Relocation-Business. „Wir helfen Auswanderern, sich in London niederzulassen. Doch wegen des Brexit sind die Zahlen extrem rückläufig“, erklärt die Mutter zweier Töchter. Der hohe Preis und die bürokratischen Hürden haben sie bislang davon abgehalten, den britischen Pass oder die PR zu beantragen.

„Ich wohne zwar seit mehr als fünf Jahren im Land, doch um die PR zu beantragen, muss man ununterbrochen hier gewesen sein und nachweisen, wie oft und wann man das Land kurz verlassen hat“, erklärt Marianne, die aufgrund ihrer Tätigkeit, Herkunft und ihrer Ehe zu einem US-Amerikaner oft unterwegs ist. Klar mache sie sich Sorgen, betont die Luxemburgerin. Vor allem wegen ihrer Kinder: „Meine Älteste will jetzt in den Vereinigten Staaten studieren. Wenn sie dann das Land verlässt, darf sie dann noch zurück? Und die Jüngste will hier studieren. Doch für Nicht-Briten sind die Universitäten fast unerschwinglich.“ Am meisten sorge sie sich aber um die Zukunft im Allgemeinen. „Details, wie es weitergehen soll, gibt es nicht. Das wissen ja nicht mal die Verantwortlichen selbst“, kritisiert die Unternehmerin die britische Regierung. Es sei nämlich nicht ausgeschlossen, dass sie das Land nach dem Brexit verlassen müsse. „Bekannte von mir hatten die PR angefragt. Dabei wurden die Einwanderungsbehörden überhaupt auf sie aufmerksam und sie mussten Großbritannien verlassen.“

Ähnliche „Horrorgeschichten“ habe er auch bereits gehört, betont Jean-Pierre Zigrand. Der Direktor des „Systemic Risk Center“ an der renommierten London School of Economics (LSE) weiß von Anträgen, die abgewiesen wurden, weil ein Datum falsch war, oder ein Dokument vergessen wurde. „Anstatt aber den Antragssteller freundlich darauf hinzuweisen, werden die Bewerbungen abgewiesen und die Betroffenen flugs des Landes verwiesen“, sagt der gebürtige Luxemburger. Er selbst ist inzwischen Brite, wie auch seine Frau und seine Kinder. Einen Pass für die Söhne zu besorgen, sei aber nicht einfach gewesen, betont Jean-Pierre. Obschon sie bei ihrer Geburt in England automatisch Briten waren. Der Papierkram aber sei ein Abenteuer für sich gewesen. „Es ist nicht schwer, Engländer zu werden. Ein Dokument zu bekommen, das besagt, dass man Engländer ist, ist fast unmöglich“, scherzt der Finanzexperte.

Die Windrush-Generation

Dabei gibt es für die sarkastische Bemerkung einen durchaus ernsten Hintergrund: Der Windrush-Skandal habe bewiesen, dass man den Einwanderungsbehörden und dem Innenministerium kaum trauen kann, erklärt Jean-Pierre. Mit der Windrush-Generation sind Einwanderer aus dem britischen Commonwealth gemeint, die dem Ruf der Regierung in den unmittelbaren Nachkriegsjahren gefolgt waren, um sich am Wiederaufbau des Mutterlandes zu beteiligen. Inzwischen haben die Immigranten und ihre Nachfahren Probleme, ihr Aufenthaltsrecht nachzuweisen, weil sie nie entsprechende Dokumente erhalten haben: Sie gelten daher aus Behördensicht als illegale Einwanderer. Vielen wird mit Abschiebung gedroht, ihnen werden teils Sozialleistungen und medizinische Behandlungen verweigert.

Eine Erfahrung, die derzeit auch Nadja Rafalski machen muss. Wie den Betroffenen der Windrush-Generation zuvor, wurde auch ihr verschwiegen, dass man in Großbritannien nicht automatisch ein Papier erhält, das den Status des Inhabers festhält. In ihrem Fall hätte sie nach ihrer Einreise die „Comprehensive Sickness Insurance“ beantragen müssen, eine spezielle Krankenversicherung. Diese braucht sie nun, um beweisen zu können, dass sie von 2019 an fünf Jahre im Land wohnt – die Voraussetzung für eine PR oder einen britischen Pass. Alles andere nütze nichts, meint Nadja etwas resigniert. „Seit 2016 weiß ich nicht, ob ich bleiben kann oder gehen muss.“