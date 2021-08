Sechs Menschen aus Luxemburg sitzen nach der Machtergreifung durch die Taliban in Afghanistan fest.

Luxemburger in Afghanistan

Luxemburger A400 soll zum Einsatz kommen

Teddy JAANS Sechs Menschen aus Luxemburg sitzen nach der Machtergreifung durch die Taliban in Afghanistan fest.

Aus Luxemburg sitzen derzeit sechs Personen in Afghanistan fest (vier Luxemburger und zwei Afghanen, die in Luxemburg wohnhaft sind).



Die Direction de la Défense plant gemeinsam mit den belgischen Militärautoritäten einen Einsatz des luxemburgischen A400-Militärflugzeugs, um diese Menschen nach Luxemburg zurückzuholen. Gleichzeitig habe man der Nato Hilfe beim Ausfliegen von 17 Angestellten angeboten, heißt es in einer Mitteilung.



Am Flughafen von Kabul spielten sich am Sonntag und Montag teils chaotische Szenen ab, als flüchtende Menschen verzweifelt versuchten, auf einen Flug ins Ausland zu kommen. Zahlreiche Länder versuchen ihre Bürger nach der Machtergreifung durch die Taliban auszufliegen. Auch zahlreiche Afghanen flüchten vor den Taliban aus ihrem Land. Am Dienstag konnte man Bilder von Flugzeugen in den sozialen Netzwerken sehen, die hoffnungslos überfüllt starteten.



Lob für Mut und Einsatz von Bausch

Die belgisch-luxemburgische Zusammenarbeit in Sachen Militärtransporter trage jetzt ihre Früchte, so Armeeminister und Vizepremier François Bausch, der den Einsatz der an dieser Mission beteiligten Militärangehörigen hervorhebt.

In der Praxis wird die Mission angesichts der chaotischen Zustände am Hindukusch nicht ohne Schwierigkeiten über die Bühne gehen, deutsche Militärtransporter mussten beispielsweise am Montagabend stundenlang über Kabul kreisen, bevor sie eine Landeerlaubnis bekamen.

