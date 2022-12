Eigentlich hätte der Konvoi der Asbl LUkraine schon am Donnerstagabend in Lviv sein sollen. Doch die Situation an der Grenze war schwierig.

Ukraine-Hilfe

Luxemburger Helfer nach Parforceritt in Ukraine angekommen

Michael MERTEN

Zwei stramme Tage und eine Nacht hinter dem Steuer liegen hinter den 32 Freiwilligen des Hilfskonvois, den die Asbl LUkraine am Mittwoch in Richtung Westukraine geschickt hat. Eigentlich hätten die vier Feuerwehrautos und zwölf Ambulanzen schon am Donnerstagabend in Lviv nahe der polnischen Grenze ankommen sollen.

Die zehnte Ambulanz fährt nach Nikopol Der Verein LUkraine kauft gebrauchte Krankenwagen, restauriert und bestückt sie und schickt sie ins Kriegsgebiet. Ein Besuch bei der zehnten Abfahrt.

Doch lange Staus in Polen sowie ein großes Aufkommen an der polnisch-ukrainischen Grenze, verbunden mit zahlreichen Verzögerungen bei der Abfertigung, machten den Ehrenamtlichen einen Strich durch die Rechnung - zumindest, was die geplante Nachtruhe nach zwei Tagen auf der Straße angeht.

4 Ewiges Warten an der polnisch-ukrainischen Grenze Foto: Michael Merten

um weitere Bilder zu sehen. Ewiges Warten an der polnisch-ukrainischen Grenze Foto: Michael Merten Vizepräsidentin Inna Yaramenko. Foto: Michael Merten LUkraine-Präsident Nicolas Zharov beim Festakt. Foto: Michael Merten Der Konvoi auf dem Weg nach Lviv. Foto: Michael Merten

„Die letzte Nacht war sehr lang, wir hatten einige Probleme an der Grenze“, bilanziert Inna Yaramenko, die Vizepräsidentin der Vereinigung, nach der Ankunft in Lviv. Sie sei sehr erleichtert, das Ziel erreicht zu haben, doch auch fernab der Front könne überall und jederzeit etwas passieren.

Helfer aus Luxemburg auf dem Weg in die Ukraine Der Konvoi aus Rettungswagen und Feuerwehrautos ist an der deutsch-polnischen Grenze angekommen. Ziel ist Lviv.

Zahlreiche lokale und überregionale Würdenträger empfingen den Konvoi mit einer Feierstunde in Lviv. Unter den Freiwilligen sind einige ukrainische Berufsfeuerwehrleute, die nach Luxemburg gereist waren, um die Trucks zu begleiten, sowie 13 Luxemburger, darunter ebenfalls einige Feuerwehrleute. Auch Vertreter von Caritas Luxembourg beteiligten sich. Die Teilnehmer aus Luxemburg reisen am Samstag wieder ab.

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.

