Zwei Verletzte gab es am Dienstag bei einem Angriff auf ein luxemburgisches Frachtschiff in Benin. Fünf Piraten hatten das Schiff gekapert und sofort das Feuer auf die beiden Wachleute eröffnet.

Luxemburger Frachtschiff von Piraten gekapert

Michel Thiel Zwei Verletzte gab es am Dienstag bei einem Angriff auf ein luxemburgisches Frachtschiff in Benin. Fünf Piraten hatten das Schiff gekapert und sofort das Feuer auf die beiden Wachleute eröffnet.

Im Benin ist der Chemie-Tanker St Marseille der Reederei ST Management SAS, der unter luxemburgischer Flagge fährt, von Piraten angegriffen worden. Das Schiff lag in der Bucht von Cotonou am Golf von Guinea vor Anker, als fünf Mann das Schiff kaperten und sofort das Feuer eröffneten. Dabei wurde zwei Sicherheitsleute verletzt. Es befand sich kein luxemburgischer Staatsangehöriger an Bord.

Da das Schiff keine Ladung an Bord hatte und offenbar keine weiteren Wertgegenstände zu finden waren, ergriffen die Piraten wenig später die Flucht. Die beiden verletzten Sicherheitsmännern aus Benin sind in medizinischer Behandlung und außer Lebensgefahr. Die restlichen Mitglieder der Mannschaft kamen mit dem Schrecken davon.

In Luxemburg wurde der Zwischenfall von der Krisenzelle des "Haut commissariat à la protection nationale" verfolgt.