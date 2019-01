Der Urlauber wurde im Wintersportort Ischgl von einem Niederländer zusammengeschlagen und schwer verletzt.

Luxemburger beim Après-Ski schwer verletzt

Der Urlauber wurde im Wintersportort Ischgl von einem Niederländer zusammengeschlagen und schwer verletzt.

(mth/jt) - Dass es beim Après-Ski gewöhnlich feucht-fröhlich zugeht, ist wohl bekannt. Am Dienstag gegen 19 Uhr endete jedoch in einem Lokal im Tiroler Wintersportort Ischgl der Abend für einen 28-jährigen luxemburgischen Gast tragisch. Ein laut Polizei stark alkoholisierter Niederländer schlug dem Luxemburger aus unbekanntem Grund mehrmals kräftig mit der Faust ins Gesicht.

Das Opfer brach bewusstlos zusammen und wurde später mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schläger wurde zunächst von den übrigen Gästen festgehalten und anschließend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der 29-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Der österreichische Wintersportort Ischgl ist der "Party-Hotspot" der Alpen. Bild: Shutterstock

"Was genau zu dieser Auseinandersetzung führte, ist noch nicht zu 100 Prozent geklärt", erklärt ein Sprecher der Polizeidirektion Tirol auf Nachfrage des "Luxemburger Wort". Der 28-jährige, schwer verletzte Luxemburger befand sich am Donnerstagvormittag noch in Innsbruck in der Klinik und konnte bislang nicht zu dem Vorfall befragt werden. Folgeschäden seien aber keine zu befürchten, so der Sprecher. Der Urlauber aus Luxemburg war mit Bekannten beim Après-Ski in Ischgl unterwegs, bevor er von dem tatverdächtigen Niederländer brutal attackiert wurde.

Ischgl im Paznaun gilt als "Ibiza der Alpen" und zieht jedes Jahr hunderttausende Winterurlauber aus aller Welt an. Immer wieder kommt es vor, dass Gäste beim Feiern über die Stränge schlagen. Erst vergangenes Wochenende ging ein Deutscher mit einem Bierkrug auf einen Dänen los und fügte ihm schwere Gesichtsverletzungen zu. Zwei weitere Lokalgäste wurden durch herumfliegende Splitter verletzt.