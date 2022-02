Der Militärputsch in Ouagadougou bleibt nicht ohne Folgen auf die Entwicklungshilfe aus Luxemburg.

Luxemburg setzt Vertragsverlängerung aus

Die für den 8. Februar vorgesehene Unterzeichnung des neuen Kooperationsabkommens zwischen Luxemburg und Burkina Faso wird verschoben – aufgrund des Putschs von vergangener Woche und der damit einhergehenden politischen Unsicherheit.

Dies teilt Ressortminister Franz Fayot (LSAP) auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Abgeordneten Stéphanie Empain und Djuna Bernard mit. Entsprechend der weiteren politischen Entwicklung werde Luxemburg seine Kooperationsarbeit in Burkina Faso anpassen, so Fayot weiter. Die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Luxemburg und seinen Partnerländern wird über ein sogenanntes Programme indictaif de coopération (PIC) festgehalten, das sich neben der mehrjährigen Laufzeit und der finanziellen Zuwendung durch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe charakterisiert und sich inhaltlich an den UN-Entwicklungszielen orientiert.

Sorgenkind Sahel-Zone

Burkina Faso gehört, wie auch Mali und Niger zu den privilegierten Partnern der luxemburgischen Entwicklungshilfe in der Sahel-Region; seit Jahren sind diese Länder Schauplatz politischer Unruhen. Aus diesem Grund musste auch Armeeminister François Bausch (Déi Gréng) eine für diese Tage geplante Reise nach Mali absagen, wo sich ein Kontingent der luxemburgischen Armee an einer EU-Ausbildungsmission beteiligt.

