Rund 37.000 positive Covid-Proben sind in Luxemburg eingelagert. Jetzt teilt das LNS dieses Wissen mit der Welt.

WHO BioHub

Luxemburg liefert als erstes Land Covid-Proben an die WHO

Rund 37.000 positive Covid-Proben sind in Luxemburg eingelagert. Jetzt teilt das LNS dieses Wissen mit der Welt.

(C.) - Luxemburg hat sich einer kleinen Gruppe von Ländern (darunter Italien, Ägypten, Thailand, Schweiz, Japan, El Salvador, Südafrika, Großbritannien, Portugal und Peru) angeschlossen, um an der Pilotphase des Projekts „WHO BioHub“ der Weltgesundheitsorganisation teilzunehmen, das sich mit SARS-CoV-2 befasst. Im Rahmen dieser Initiative war Luxemburg das erste Land, das dem neuen Zentrum Proben des Covid-19-Virus zur Verfügung stellt.

Was kommt nach Omikron? Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron. Der Erreger wird sich weiter verändern. Ein Blick in die Glaskugel.

Seit der Identifizierung des ersten SARS-CoV-2 in Luxemburg war die Einrichtung einer speziellen mikrobiellen „Biobank“ im Gespräch, um die schnelle Lagerung von klinischen Proben zu gewährleisten und so die schnelle Charakterisierung des Virus entweder durch Sequenzierung oder durch Viruskultur zu erleichtern.

So hat das Nationale Gesundheitslabor (LNS) im Mai 2020 die LuxMicroBiobank ins Leben gerufen - als Lagermöglichkeit für alle positiven SARS-CoV-2-Proben und als Ressource für die Entwicklung neuer Diagnosemethoden in Luxemburg. Derzeit beherbergt die LuxMicroBiobank nach Auskunft des Gesundheitsministeriums mehr als 37.000 positive SARS-CoV-2-Proben (seit März 2020).

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

In der Pilotphase des Projekts BioHub werden die Länder ihre biologischen Proben freiwillig freigeben, um sie in das virtuelle System der WHO einzuspeisen. Die Proben werden dann qualifizierten Einrichtungen zur Verfügung gestellt, die sie entweder nicht-kommerziell oder kommerziell nutzen können.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.