Belgique

Ludivine Dedonder, l’arme fatale du PS belge

La ministre de la Défense incarne le renouveau des socialistes francophones gênés pourtant aux entournures par la tradition pacifiste.

Par Max Hellef (Bruxelles)

Deux manifestations étaient organisées le week-end dernier à Bruxelles à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. L'une par le collectif «Promote Ukraine», l'autre par la «Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie» (CNAPD). Chacune a réuni quelques milliers de personnes, venant de la société civile, mais aussi des partis.

La presse belge relève ici comme en d'autres occasions à quel point la gauche, gouvernementale et d'opposition, peine à se positionner dans le contexte ukrainien. La tradition pacifiste du Parti socialiste (PS) francophone engendrerait chez une partie de ses adhérents des scrupules qui cadrent mal avec la position que ses ministres observent au sein du gouvernement De Croo. Certains préféreraient qu'une solution de paix soit dégagée en Ukraine plutôt que de parler de chars d'assaut et de lance-grenades. Quant aux communistes du PTB, ils doivent composer avec leur passé.

Le Soir donne ainsi la parole à Giulia Contes, la représentante des jeunes socialistes au sein du CNAPD. Elle a ses mots qui traduisent bien le malaise : «Notre organisation est pleinement autonome par rapport au parti, sachant en outre que le PS a sans doute des contraintes en termes de majorité gouvernementale, pensez à la Défense, où il opère avec Ludivine Dedonder.»

La première femme ministre de la Défense

A un peu plus d’un an des élections, Ludivine Dedonder est vue comme l'arme fatale du PS. Inconnue au bataillon jusqu'en 2020, année où elle devenue la première femme ministre de la Défense, cette ex-journaliste de 45 ans crève littéralement l'écran. Elle a une présence et un à-propos qui ont vite fait oublier ses prédécesseurs grisonnants et lui valent aujourd'hui le respect prudent des hauts gradés de l'armée.

A bien regarder les chiffres, la Belgique est l'un des pays européens qui dépensent le moins pour aider l’Ukraine en termes d'armement. Mais cette réalité toute comptable s'efface lorsque Ludivine Dedonder dit combien le pays soutient Kiev face à Moscou.

Et ça marche. Ludivine Dedonder progresse dans le tableau des personnalités politiques les plus populaires et devrait faire un carton lors des législatives de 2024. Elle constitue une occasion inespérée de rebond pour le PS que viennent régulièrement hanter de vieux démons, comme l'ont rappelé récemment les affaires Marcourt et Tarabella. Le premier, ex-président du Parlement wallon, a été «invité» à démissionner après un voyage à Dubaï jugé trop dispendieux. Le second, eurodéputé de son état, est actuellement en détention préventive pour son implication présumée dans le Qatargate.

Une communication qui flirte avec le people

On comprend mieux pourquoi la tradition pacifiste gêne le PS aux entournures. Sa marche de manœuvre est sans doute plus étroite, plus morale, que celle des communistes du PTB qui condamnent l'invasion russe tout en ciblant l'Otan. Le PTB n'a jamais renié ses inspirations marxistes-léninistes et maoïstes.

La méthode Dedonder est faite de détermination, mais aussi d'un sens de la communication qui flirte avec le people. A l'occasion de la Saint-Valentin, elle a donné ainsi une interview à Sudinfo avec son compagnon, réfutant les «rumeurs d’infidélité qui la concernent»…

Cette omniprésence énerve bien sûr ses concurrents. Un député de la majorité lui a conseillé récemment d'étudier ses dossiers Défense plutôt que d'étaler sa vie privée. L'opposition lui reproche d’utiliser Tik Tok pour sa com' alors que le parlement fédéral, l'armée et d'autres institutions font l'objet de «cyberattaques chinoises». Mais Ludivine Dedonder n'en a cure. Elle trace son chemin.

