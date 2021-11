Londoner Polizist verschickte Fotos von Leichen in Chats

Weil sie Fotos von Leichen eines satanistischen Doppelmords in Chats geteilt haben, feuert die Londoner Polizei zwei Beamte.

Weil sie Fotos von Leichen eines satanistischen Doppelmords in Chats geteilt haben, feuert die Londoner Polizei zwei Beamte.

(dpa) - Weil sie Fotos von Leichen eines satanistischen Doppelmords in Chats geteilt haben, feuert die Londoner Polizei zwei Beamte. Die Männer im Alter von 33 und 47 Jahren hätten sich grob falsch verhalten, sagte Assistant Commissioner Helen Ball von der Metropolitan Police am Mittwoch zum Abschluss eines internen Ermittlungsverfahrens. „Es tut mir leid, dass sich unsere Beamten so verletzend, respektlos und kriminell verhalten haben. Ihre Handlungen sind beschämend.“ Beiden Männern droht zudem in einem Zivilverfahren eine Haftstrafe. Der Fall hatte landesweit für Empörung gesorgt.

Die Beamten waren an einer Absperrung eingeteilt gewesen, nachdem im Juni 2020 die Leichen zweier Schwestern in einem Londoner Park entdeckt worden waren. Allerdings verließen die Männer ihre Position und machten Fotos der Leichen mit ihren Handys. Sie schickten die Bilder an mehrere Kollegen und auch an Bekannte außerhalb der Polizei.

Der Mörder, ein heute 19 Jahre alter Satanist, war Ende Oktober zu mindestens 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

