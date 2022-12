London will Asylrecht verschärfen

Foto: AFP

Unter gefährlichen Bedingungen begeben sich Migranten Tag für Tag in überfüllten Schlauchbooten auf den Ärmelkanal. Ihr Ziel: eine bessere Zukunft in Großbritannien. Eines dieser Boote ist nun in Seenot geraten - für mehrere Menschen an Bord kam wohl jede Hilfe zu spät. 43 Menschen sollen lebend aus dem kalten Wasser gerettet worden sein.