(tom/dpa) - In London ist ein Lastwagen am Abend auf der London Bridge in Fußgänger gefahren. Mehrere Menschen lagen verletzt auf der Brücke und wurden bereits behandelt. Bewaffnete Polizei und Anti-Terror-Einheiten sind vor Ort und berichten von einem „größeren Vorfall“. Die Polizei twitterte, das Gebiet solle gemieden werden und bestätigte mehrere Todesopfer. Die Brücke wurde komplett gesperrt.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Die Polizei berichtet auf Twitter außerdem von einem Einsatz im belebten Kneipenviertel Borough Market in der Nähe der London Bridge. Dort soll es eine Messerstecherei gegeben haben, die Polizei habe Schüsse abgegeben. Augenzeugen berichteten dem Nachrichtensender BBC dass drei Männer mit großen Messern auf mindestens vier Menschen eingestochen hätten.

Kurz vor Mitternacht (Ortszeit) am Samstag folgte auf Twitter eine weitere Einsatzmeldung: Die Polizei sei zu einem nicht näher bezeichneten Vorfall in Vauxhall unterwegs.

Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Auf der London Bridge war zunächst nach Berichten von Augenzeugen ein weißer Lieferwagen gegen 22 Uhr (Ortszeit) in fünf bis sechs Passanten gefahren. Polizisten schrieen Menschen an, das Areal umgehend zu verlassen. Die U-Bahn-Station London Bridge wurde nach dem Zwischenfall am späten Samstagabend geschlossen.

First responders leave nearby police station following incident on London Bridge https://t.co/mEAnWYJe8s pic.twitter.com/HpUV9h3hY2 — ABC News (@ABC) June 3, 2017

Ein Augenzeuge berichtete dem britischen Nachrichtensender Sky News von mehreren Schüssen, die er in der Nacht zum Sonntag auf der London Bridge gehört hatte. Er habe zunächst gedacht, dass es ein Feuerwerk sei und er deshalb an das Fenster seiner Wohnung gegangen sei.

Die Schüsse wurden später von einem Korrespondenten der BBC bestätigt. Seinem Bericht zufolge sucht die Polizei nach drei bewaffneten Männern.

Facebook hat seinen "Safety Check" für London aktiviert. Personen, die sich in London aufhalten, können sich dort für ihre Facebook-Kontakte sichtbar als außer Gefahr markieren.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei dem Terroranschlag waren mehr als 100 Personen verletzt worden.

Am 22. März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen.