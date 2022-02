Am Montag kollidierten zwei S-Bahnen bei München, eine Person starb. Die Ursache könnte menschliches Versagen sein.

International 3

S-Bahn-Unfall in Deutschland

Lokführer könnte Schuld an Zugunglück sein

Am Montag kollidierten zwei S-Bahnen bei München, eine Person starb. Die Ursache könnte menschliches Versagen sein.

(dpa) - Die Ermittlungen nach dem todbringenden S-Bahn-Zusammenstoß in Deutschland konzentrieren sich zunehmend auf ein auf Rot stehendes Haltesignal - und auf einen der Triebwagenführer.

„Einer von den beiden wird von uns als Beschuldigter geführt“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding, am Donnerstag in München. Der 54-Jährige habe vermutlich ein Haltesignal überfahren. Es sei aber noch zu früh zu sagen, ob es sich dabei um menschliches oder technisches Versagen gehandelt habe, betonte Leiding.

3 Bahnarbeiter und Mitarbeiter vom THW (Technisches Hilfswerk) verschieben ein Drehgestell einer der aufeinander geprallten S-Bahnen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn. Foto: Matthias Balk/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Bahnarbeiter und Mitarbeiter vom THW (Technisches Hilfswerk) verschieben ein Drehgestell einer der aufeinander geprallten S-Bahnen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn. Foto: Matthias Balk/dpa Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen südlich von München kam am 14. Februar ein Fahrgast ums Leben, 18 Menschen wurden verletzt. Foto: Matthias Balk/dpa Ein Straßenkran mit einer Traglast von 120 Tonnen steht vor den zwei aufeinander geprallten S-Bahnen. Foto: Matthias Balk/dpa

Der Mann, der wie sein Kollege noch im Krankenhaus liegt, sei bereits vernommen worden, habe aber zunächst keine Angaben gemacht. Auch sei seine Wohnung durchsucht worden, ergänzte Leiding. Zudem seien die Handys der beiden Lokführer sichergestellt worden, auch die Fahrdienstleiter hätten ihre zur Verfügung gestellt.

Staat will zwölf Bahnhofsgebäude schützen François Bausch und Sam Tanson präsentieren Pläne zum Erhalt des architektonischen Erbes der Eisenbahn.

Bei dem Zusammenstoß nahe Schäftlarn war am Montagnachmittag ein Fahrgast gestorben, 18 Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser, davon sechs schwer – unter ihnen die beiden Triebwagenführer. Darüber hinaus wurden etwa 25 Menschen mit leichten Verletzungen noch vor Ort ambulant behandelt. Zudem entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. In den beiden Zügen saßen jeweils rund 60 Menschen.

Unachtsamkeit oder technischer Fehler

Nach derzeitigem Stand hatte der 54-Jährige nach dem Halt in Ebenhausen seine Fahrt Richtung München fortgesetzt. „Dabei wurde vermutlich ein Haltezeichensignal überfahren“, schilderten die Ermittler. Zugleich fuhr ein 21-jähriger Triebfahrzeugführer mit einem anderen Zug der Linie S 7 auf demselben Gleis in die entgegengesetzte Richtung auf den Bahnhof Ebenhausen zu.

Dieser bekam wegen des ihm entgegenkommenden S-Bahn-Zuges ein Haltesignal, was dazu führte, dass er seine S-Bahn abbremste. Auch der 54-Jährige leitete eine Schnellbremsung ein. Für einen Stillstand beider Züge reichte es jedoch nicht mehr, sodass es zum Zusammenstoß kam.