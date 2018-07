Ein Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern stellt die Feuerwehr vor eine besondere Herausforderung: Im Boden liegen Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die zu detonieren drohen.

Löschen mit dem Panzer

(dpa) - Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg erschweren in Deutschland die Arbeit der Einsatzkräfte bei einem Großbrand in Groß Laasch (Mecklenburg-Vorpommern). Speziell geschützte Löschpanzer einer privaten Firma übernehmen nun die Brandbekämpfung, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag sagte. Das Feuer war am Mittwoch auf einem Feld ausgebrochen und hatte sich durch den trockenen Boden auch auf einen Wald ausgebreitet.

16 Löschpanzer, müssen zur Bekämpfung eines Waldbrandes nahe Ludwigslust eingesetzt werden, da Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg detonieren. Foto: dpa

Durch die starke Rauchentwicklung und die Explosionsgefahr war die Autobahn 14 in dem Bereich zunächst weiter gesperrt.

Feuerwehrleute hatten sich zwischenzeitlich immer wieder aus dem Gebiet zurückziehen müssen, weil Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden explodierten.