Boris Johnson will in zwei Wochen alle Covid-Einschränkungen aufgeben - ein großes Wagnis, denn die Fallzahlen steigen schnell an.

Lockerungen in England

Das große Covid-Experiment des Boris Johnson

